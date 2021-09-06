Однокурсники поступившей в девять лет в МГУ россиянки столкнулись с трудностями

Девятилетняя Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала единый государственный экзамен и поступила на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, начала посещать очные и дистанционные занятия в вузе, в связи с чем однокурсники девочки и преподаватели столкнулись с некоторыми трудностями, рассказала «Ленте.ру» одна из студенток первого курса психфака.

«Алиса иногда на лекциях, где присутствуют около 200 человек, нечаянно включает микрофон. Из-за того что она с братьями и сестрами живет в однокомнатной квартире, у нее нет возможности вообще уединиться как-то, в другую комнату отойти. Поэтому у Алисы на заднем плане постоянно орут шестеро ее братьев и сестер. Иногда это мешает», — рассказала первокурсница.

По ее словам, на лекциях, которые проходят дистанционно, девочка как будто «не совсем вообще понимает, что происходит» и поэтому мешает учебному процессу. «На одном из занятий Алиса постоянно отвечала, хотя ее не спрашивали. И добавляла: "Вот я уже это прочитала". На математике, например, девочка перебивала педагога и рассказывала, что уже решала многие задачи через матрицы», — заявила однокурсница Алисы.

Она добавила, что на дистанционном занятии по математике девятилетняя студентка постоянно рисовала на виртуальной доске педагога. Это было понятно, потому что ее фамилия и имя отобразились на экране.

«Первая лекция, на которой она начала разговаривать — это был русский язык и культура речи. У нас была такая милая бабушка преподавательница, и Алиса периодически, когда задавали вопрос, но при этом не говорили кому-то отвечать, просто перебивала, включала микрофон, своим детским голосом пыталась что-то отвечать, бабушка педагог пугалась. Других людей она также перебивала и говорила не по существу. Видно, что она строит предложения просто как обычный ребенок», — добавила однокурсница.

По ее словам, студенты раздражаются, но понимают, что Алиса не виновата в том, что происходит.

Ранее отец Тепляковой рассказал, что его дочь начала учиться дистанционно по расписанию. До этого ей вручили студенческий билет отдельно от всех за несколько дней до 1 сентября. Вся семья Тепляковых, в том числе трехмесячный брат Алисы, также были на дне первокурсника в МГУ. Окончить вуз девочка собирается за два года вместо пяти.