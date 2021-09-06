Профессор предрек «только мучения» поступившей в девять лет в МГУ россиянке

Профессор ВШЭ Александров: отправлять ребенка в вуз в 9 лет — только его мучить

Девятилетнего ребенка в высшем учебном заведении могут ждать «только мучения», считает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), заведующий Лабораторией социологии образования и науки ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров. Так он в интервью «Ленте.ру» ответил на вопрос о поступлении в МГУ девятилетней россиянки Алисы Тепляковой.

«В девять лет отправлять ребенка в высшую школу — это, конечно, только его мучить. Я согласен, что дело тут скорее в стремлении родителей кому-то что-то доказать. С моей точки зрения такие ситуации — это абьюз (принуждение, плохое обращение — "Лента.ру") детей», — сказал Александров.

По его мнению, даже 15-летний возраст — слишком ранний для поступления в вуз, хотя исключения все же бывают.

«Например, академик Лев Ландау в 12 лет начал осваивать высшую математику, а в 14 лет стал студентом сразу двух факультетов Бакинского университета — физмата и химического», — заключил профессор.

1 сентября 2021 года девятилетней Алисе Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, вручили студенческий билет — она стала первокурсницей факультета психологии МГУ. Родители Тепляковой считают, что она закончит главный вуз страны за два года вместо пяти.