Психолог оценила тяжесть нагрузок МГУ для сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки

Психолог Наумова: сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка не выдержит нагрузки в МГУ

Девятилетняя Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и поступила в Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова, не сможет справиться с нагрузкой в университете. Об этом заявила детский психолог, сертифицированный специалист факультета психологии МГУ Наталья Наумова в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы видим, что ей не хватает сил. Девочка выкрикивает с места, она не может подождать — эти черты указывают на вероятную гиперактивность и дефицит внимания», — заявила Наумова.

Она уточнила, что Теплякова сильно переутомляется во время учебы в вузе, потому что ребенок в ее возрасте должен спать по 10-11 часов в день и гулять не менее двух-трех часов. Психолог считает, что как студентка Алиса найти столько времени для своего организма не сможет. «Ее ждут ожидаемые перегрузки, ребенок может оказаться в стрессе», — сказала Наумова.

Кроме того, повышенная нагрузка на организм ребенка может сказаться на его здоровье. Например, необходимо будет пересмотреть график учебы и упростить его, если у Тепляковой появится сонливость и бессонница. Психолог добавила, что учеба в университете также влияет на социализацию девочки.

«Важно, чтобы ребенок в возрасте девяти лет общался со сверстниками. Если Алиса учится в университете, то это тоже невозможно. Ей нужно хотя бы два раза в неделю общаться со сверстниками и педагогами без родителей, решать проблемы, учиться терпеть», — заявила психолог.

Ранее однокурсники девятилетней россиянки рассказали, что столкнулись с трудностями во время обучения с Тепляковой. По словам студентки первого курса, Алиса перебивает преподавателей и студентов на дистанционных лекциях, где присутствуют более 200 человек. Кроме того, она постоянно хвастается своими успехами тогда, когда ее не спрашивают.