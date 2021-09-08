Психолог объяснила поведение сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки в МГУ

Девятилетняя Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и поступила в Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова, выделяется своим поведением на занятиях из-за слишком большой для ее возраста нагрузки и из-за того, что девочка не привыкла к обучению вне дома. Так поведение ребенка объяснила детский психолог, сертифицированный специалист факультета психологии МГУ Наталья Наумова в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее однокурсница Тепляковой рассказала «Ленте.ру», что первокурсники психфака испытывают трудности во время обучения из-за поведения девочки на парах. По словам студентки, девятилетний ребенок перебивает преподавателей и студентов на дистанционных лекциях, где присутствуют более 200 человек. Кроме того, она постоянно хвастается своими успехами тогда, когда ее не спрашивают.

По словам психолога, такое поведение Тепляковой связано с тем, что девочка не ходила ни в детский сад, ни в школу.

«В учебных заведениях, если это массовая школа и массовый детский сад, обычно есть четкие правила. Детям говорят: выполняем задания, не шумим, не говорим, поднимаем руку, чтобы ответить. С такими простыми правилами девочка была не ознакомлена. Здесь она, получается, оказывается среди студентов, а обучаться начинает так, как первоклассник», — сказала Наумова.

Она также добавила, что эгоцентричное поведение ребенка является нормальным до шести-семи лет. После этого возраста дети, как правило, начинают интересоваться окружающим миром.

«Проблемы возникают из-за того, что у Алисы все время повышенная когнитивная нагрузка, слишком много информации, которую нужно перерабатывать, а стволовые и лобные структуры не успевают за развитием. Просто когда мы перегружаем нервную систему, первое, куда бьет — это по лобным структурам, по возможности самоконтроля», — заключила психолог.

В конце августа девятилетней Алисе Тепляковой вручили студенческий билет отдельно от всех. Девочка уже начала ходить на очные и дистанционные пары, на занятиях в университете ее сопровождает отец. Он планирует обратиться в учебную часть факультета с требованием ускорить ее обучение в вузе.