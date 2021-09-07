Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки потребует ускорить ее обучение в МГУ

Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет Тепляковой: Алиса может учиться в МГУ в разы быстрее

Отец россиянки Алисы Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в восемь лет, планирует обращаться в учебную часть МГУ с требованием ускорить ее обучение в вузе и побыстрее закрыть программу. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Объективно Алиса может идти в разы быстрее, студенты очень разные по уровню», — считает он.

Тепляков добавил, что Алиса практически закончила читать 13 диалогов о психологии Елены Соколовой, в которой 600 страниц мелким шрифтом. По его словам, разбираться в лекциях по матанализу ей легко, так как она «все уже знает».

Ранее Тепляков описал план по окончанию Алисой МГУ за два года. По его словам, в университете к ней настроены лояльно и понимают, что ей нужен особый подход к учебе. Он также выразил надежду на то, что в вузе ей будут идти навстречу.

Алиса Теплякова учится на психологическом факультете МГУ на коммерческой основе. Она начала учебу дистанционно.