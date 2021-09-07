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Отец поступившей в МГУ в девять лет россиянки отреагировал на жалобы студентов

Отец Алисы Тепляковой, поступившей в МГУ, не получал жалоб о нарушении учебного процесса
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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, которая стала первокурсницей факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ), заявил, что он и его жена не получали жалоб о нарушении ими учебного процесса. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ сообщалось, что Евгений Тепляков хамил однокурсницам в чате для студентов. В свою очередь, в пресс-службе МГУ рассказали, что никаких официальных и неофициальных жалоб на нарушение учебного процесса не поступало.

1 сентября 2021 года девятилетней Алисе Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в восемь лет, вручили студенческий билет — она стала первокурсницей факультета психологии МГУ. Ее родители заявили, что она окончит главный вуз страны за два года вместо пяти.

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