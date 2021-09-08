В МГУ задумали изменить обучение для девятилетней россиянки

В пресс-службе факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) рассказали «МК», что допускают изменение обучения Алисы Тепляковой, которая стала студенткой в девять лет.

Там отметили, что девочка имеет право на освоение программы по индивидуальному учебному плану, что вполне целесообразно в ее ситуации для того, чтобы иметь возможность с учетом возрастных особенностей выполнить требования образовательного стандарта МГУ, которые являются едиными для всех студентов специальности «Психология служебной деятельности».

В университете подчеркнули, что это — совсем не простая задача. Сейчас с девочкой работают два тьютора. Также факультет думает расширить формы поддержки и адаптации к учебному процессу, если это будет необходимо. «На очные занятия Алиса ходит в сопровождении отца Евгения Теплякова по его просьбе», — заключили в вузе.

Ранее однокурсник Тепляковой выразил мнение, что ей будет тяжело учиться в университете. Он считает, что без помощи своего отца девочка не справится с учебой, и предположил, что всю основную работу по поиску и «разжевыванию» учебного материала будет выполнять отец.

1 сентября 2021 года девятилетней Алисе Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в восемь лет, вручили студенческий билет — она стала первокурсницей факультета психологии МГУ. Ее родители заявили, что она окончит главный вуз страны за два года вместо пяти.