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Студентки МГУ пожаловались на отца сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки

Студентки МГУ пожаловались на участвующего в общем чате отца Алисы Тепляковой
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Скриншот: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Студентки факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) пожаловались на отца девятилетней первокурсницы Алисы Тепляковой Евгения, который принимает участие в обсуждениях в общем чате. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый университетский».

По словам девушек, мужчина ходит на занятия вместе с дочкой, иногда — в шортах и футболке. Кроме того, зачастую позволяет себе шутить со студентками. Например, он обратился к одной из них фразой «простите, я женат».

По данным канала, в понедельник, 6 сентября, Евгения Теплякова из неофициального чата факультета удалили.

Ранее отец девятилетней Алисы рассказал, что его дочь начала учиться дистанционно по расписанию. Вся семья Тепляковых, в том числе трехмесячный брат Алисы, также были на дне первокурсника в МГУ.

1 сентября 2021 года девятилетней Алисе Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, вручили студенческий билет — она стала первокурсницей факультета психологии МГУ. Родители Тепляковой считают, что она закончит главный вуз страны за два года.

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