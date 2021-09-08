Однокурсник поступившей в МГУ в девять лет россиянки рассказал об их учебе

Однокурсник поступившей в МГУ в девять лет Тепляковой: без помощи отца она не справится

Один из студентов факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ), который учится вместе с девятилетней Алисой Тепляковой, рассказал «МК» об их совместной учебе.

По его словам, поступившая в университет в юном возрасте девочка ходит на учебу в сопровождении отца и участвует в дистанционных уроках наравне со всеми. Он признался, что одногруппникам иногда кажется, что Алисе будет тяжело учиться в университете. «На дистанте она, например, включает микрофон, когда учитель просил его выключить, задает вопросы не по теме, и, в принципе, заметно, что она слабо вписывается в процесс обучения», — объяснил он.

Студент отметил, что особенно это касается лекций по высшей математике, так как преподаватель не дает студентам поблажек, и к девочке требования такие же, как и к остальным. «Да, Алиса – вундеркинд, но университет не был создан для обучения детей, какими бы умными они ни были. Без помощи своего отца она не справится», — сказал собеседник издания, предположив, что всю основную работу по поиску и «разжевыванию» учебного материала будет выполнять отец девочки.

Ранее студентки МГУ пожаловались на отца Алисы Евгения, который принимает участие в обсуждениях в общем чате. По словам девушек, мужчина ходит на занятия вместе с дочкой, иногда — в шортах и футболке. Кроме того, зачастую позволяет себе шутить со студентками.

1 сентября 2021 года девятилетней Алисе Тепляковой, которая сдала ЕГЭ в восемь лет, вручили студенческий билет — она стала первокурсницей факультета психологии МГУ. Ее родители заявили, что она окончит главный вуз страны за два года вместо пяти.