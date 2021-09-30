Отец поступившей в МГУ в девять лет россиянки подвел итог первого месяца учебы

Отец поступившей на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова девятилетней Алисы Тепляковой подвел итог первого месяца учебы девочки в вузе. В беседе с «Лентой.ру» Евгений Тепляков заявил, что ребенок уже освоил программу первого семестра.

Алиса очень далеко уходит вперед. По ряду предметов она движется с довольно большой скоростью. Нам выдали все учебники, учебные планы, мы спокойно движемся вперед... Она достаточно хорошо понимает базовую психологию и по несколько учебников по каждому предмету читает помимо лекций. Эти учебники охватывают большое количество информации, которая в лекциях даже не освещается. Если у нее возникают какие-то вопросы, я стараюсь на них ответить. Евгений Тепляков

По его мнению, девочки успешно справляется с учебной программой и очень много прошла за месяц. «На мой взгляд родителя, [она] окончила первый семестр полностью. Соответственно, на лекциях ей уже делать нечего. Она просто должна сидеть, чтобы галочка стояла за посещаемость», — отметил отец россиянки.

Он также рассказал, что ребенок достаточно открыт в общении, но ее одногруппники гораздо старше, а потому «дружить девятилетней Алисе с ними не о чем». Евгений напомнил, что социализация у девочки идет по возрасту — она играет и общается со сверстниками. По его словам, неправильно считать, что она должна вписаться в коллектив. «Совершенно нормально, что она не может полноценно дружить и играть с теми, кому 20», — подчеркнул мужчина.

Ранее однокурсники девятилетней Алисы Тепляковой рассказывали, что девочка перебивает преподавателей и одногруппников на дистанционных лекциях, где присутствуют более 200 человек. Студенты психфака также говорили, что она ведет себя как ребенок и у нее слабая социализация.