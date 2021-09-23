Родители девятилетней студентки МГУ подвели итоги первых 20 дней учебы в вузе

Родители сдавшей ЕГЭ в восемь лет и поступившей в Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова Алисы Тепляковой рассказали об итогах первых 20 дней учебы дочери. Об этом в четверг, 23 сентября, пишет «Московский комсомолец».

С начала учебного года девятилетняя студентка психфака успела прочитать вузовские учебники по философии, анатомии и физиологии центральной нервной системы, книгу «13 диалогов о психологии» Елены Соколовой, а также учебники по «Русскому языку и культуре речи», «Логике» и «Концепциям современного естествознания». Также, по словам родителей, девочка прочитала «Незнайку на Луне» и немного сказок.

Кроме того, ребенок подготовил доклад, который уже одобрил преподаватель.

«Редкий студент может похвастаться такими результатами к 20 дню семестра. Она готова сдавать ряд дисциплин», — рассказали Тепляковы.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» детский психолог, сертифицированный специалист факультета психологии МГУ Наталья Наумова заявила о том, что девятилетняя Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала Единый государственный экзамен и поступила в девять лет вуз, не сможет справиться с нагрузкой в университете.