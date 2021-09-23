Мать девятилетней студентки МГУ ответила на жалость однокурсников к ее дочери

Мать сдавшей в восемь лет Единый государственный экзамен и поступившей в МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой прокомментировала сообщения о том, что однокурсницы пожалели ее дочь, играющую между парами в вузе. Об этом в четверг, 23 сентября, пишет «Московский комсомолец».

«Вообще не очень ясно, между парами играть запрещено? Или это повод жалеть ребенка? А в школе они тоже всех жалеют — детям же можно играть на переменах и после уроков?» — ответила Наталия.

Родители девятилетней студентки психфака МГУ также отреагировали на «сплетни и слухи» о Тепляковой советским анекдотом: «Правда ли, что Рабинович выиграл "Волгу" в лотерею? Конечно. Только не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл, и не "Волгу", а сто рублей. И не Рабинович, а Геворкян!»

22 сентября сообщалось, что студенты психфака МГУ, рассказывая об учебе своей юной однокурсницы, заявили, что у девочки слабая социализация и она играет между парами.

