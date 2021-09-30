Отец поступившей в МГУ в девять лет россиянки рассказал об угрозах отчисления

Преподаватели поступившей на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова девятилетней Алисы Тепляковой якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал ее отец Евгений.

По его словам, семья столкнулась с сильным противодействием со стороны некоторых преподавателей и сотрудников МГУ.

Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны Евгений Тепляков

Евгений не стал называть конкретные фамилии педагогов, но отметил, что такая позиция была озвучена «существенным количеством сотрудников». «Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», — уточнил он.

При этом отец девочки подчеркнул, что официальная позиция факультета заключается в том, что ситуация с Алисой решаема и никто ее отчислять не будет.

Россиянин также напомнил, что семья Тепляковых многократно говорила, что «формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать», поскольку ей девять лет и простроить занятия со 100-процентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов, родители девочки не смогут. «И вроде бы университет был готов идти навстречу в этом вопросе. У нас сейчас доходит до того, что даже в аспирантуре доходит до контроля посещаемости — это совершенно неправильно», — считает отец ребенка.

Евгений Тепляков ранее также рассказал, как прошел первый месяц учебы его дочери в МГУ и с какими трудностями пришлось столкнуться девочке. По его словам, в вузе пока не готовы подстраивать учебный план под ребенка.