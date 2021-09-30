Отец поступившей в МГУ в девять лет россиянки рассказал о проблемах в вузе

Поступившая на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова девятилетняя Алиса Теплякова при обучении в вузе столкнулась с рядом сложностей. В частности, в вузе пока не готовы подстраивать учебный план под ребенка и работать с Алисой индивидуально. Об этом и других проблемах, возникших у россиянки во время первого месяца учебы, в беседе с «Лентой.ру» рассказал ее отец Евгений.

К сожалению то, о чем мы договаривались, учебная часть МГУ не готова до конца нам предоставить... Мы не можем обсуждать те моменты, вопросы, которые возникают у Алисы по прохождению учебного плана. У нас нет контактов семинаристов, нет возможности взаимодействия. Мы написали заявление на индивидуальный учебный план, написали заявление на возможность прохождения вперед. Мы написали заявление на то, чтобы она могла слушать занятия старших курсов. Все эти заявления рассматриваются, но пока решений по ним нет. Евгений Тепляков

Отец ребенка напомнил, что изначально пресс-служба университета неоднократно высказывалась о том, что Алисе будет уделяться дополнительное внимание и приставлен дополнительный сотрудник. Но, по его словам, все так и осталось «на уровне разговоров».

По словам Евгения, учебная часть вуза помогает студентке, но это занимает очень много времени, и в процессе учебы «возникает очень много технических моментов». В качестве примера он привел занятия по английскому языку, который Алиса никогда не изучала. Ее иностранный язык — китайский, но на факультете психологии китайского нет, а английский является обязательным. На кафедре иностранных языков заявили, что займутся этим вопросом, но на практике, по словам отца, получается следующее: «Алиса подключается к занятию — там тест по английскому. Мы говорим: "А нам-то что делать?". Нам отвечают: "Вы должны написать тест. Пусть напишет, будет в конце группы».

«Получается такая нестыковка. С одной стороны, кафедра знает и пытается решить проблему, а на уровне организационном говорят: "Вы должны все делать, как все. У нас есть процедура — следуйте"», — посетовал Евгений и выразил надежду на то, что эти технические вопросы все-таки будут улажены со временем.

Ранее отец девятилетней Алисы Тепляковой рассказал, как прошел первый месяц учебы девочки в МГУ. По его словам, ребенок уже освоил программу первого семестра.