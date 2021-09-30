Отец поступившей в МГУ в девять лет россиянки рассказал о проблемах в вузе

Поступившая на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова девятилетняя Алиса Теплякова при обучении в вузе столкнулась с рядом сложностей. В частности, в вузе пока не готовы подстраивать учебный план под ребенка и работать с Алисой индивидуально. Об этом и других проблемах, возникших у россиянки во время первого месяца учебы, в беседе с «Лентой.ру» рассказал ее отец Евгений.
Отец ребенка напомнил, что изначально пресс-служба университета неоднократно высказывалась о том, что Алисе будет уделяться дополнительное внимание и приставлен дополнительный сотрудник. Но, по его словам, все так и осталось «на уровне разговоров».
По словам Евгения, учебная часть вуза помогает студентке, но это занимает очень много времени, и в процессе учебы «возникает очень много технических моментов». В качестве примера он привел занятия по английскому языку, который Алиса никогда не изучала. Ее иностранный язык — китайский, но на факультете психологии китайского нет, а английский является обязательным. На кафедре иностранных языков заявили, что займутся этим вопросом, но на практике, по словам отца, получается следующее: «Алиса подключается к занятию — там тест по английскому. Мы говорим: "А нам-то что делать?". Нам отвечают: "Вы должны написать тест. Пусть напишет, будет в конце группы».
«Получается такая нестыковка. С одной стороны, кафедра знает и пытается решить проблему, а на уровне организационном говорят: "Вы должны все делать, как все. У нас есть процедура — следуйте"», — посетовал Евгений и выразил надежду на то, что эти технические вопросы все-таки будут улажены со временем.
Ранее отец девятилетней Алисы Тепляковой рассказал, как прошел первый месяц учебы девочки в МГУ. По его словам, ребенок уже освоил программу первого семестра.