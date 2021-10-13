Отец девятилетней студентки МГУ оценил темы секса на лекциях дочери

В учебной программе девятилетней студентки Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Алисы Тепляковой нет ничего такого, что нельзя рассказывать ребенку. Так в беседе с «Лентой.ру» отец девочки Евгений оценил заявление о том, что психфак категорически не для детей, поскольку студенты изучают на лекциях много связанных с сексом тем.

По словам Евгения Теплякова, сексологию, психические расстройства и девиантное поведение проходят на кафедре клинической психологии, а в рамках направления общей психологии, на котором учится его дочь, изучают труды Зигмунда Фрейда. «Но он изучается как представитель психоанализа и как одно из направлений, касающихся периодизации детского развития. Но в принципе, что в той теме, что в другой существует две основных движущих силы для человека — это либидо и мортидо. То есть потребность к смерти и потребность к размножению... И что?» — рассказал отец девочки.

Оральная фаза? У ребенка есть оральная фаза. Потом начинается анальная фаза. Что, Алиса не знает, что дети ходят на горшок? Ничего в том такого страшного. Про все можно рассказывать по-разному. Даже про эдипов комплекс. Дальше идет генитальная фаза. На ней можно особо не акцентировать внимание, даже одну лекцию пропустить Алисе, ничего в этом страшного нет. Евгений Тепляков

В книгах, изучение которых предусмотрено программой, также нет ничего такого, что нельзя читать Алисе, уверен Евгений Тепляков. По мнению отца девочки, «если человек не озабоченный и у него нет психических отклонений», то нет никакой проблемы в том, чтобы объяснять связанные с сексом темы даже в присутствии ребенка.

«Я как выпускник общей кафедры психфака не вижу того, чего нельзя было бы обойти при необходимости, если не делать на этом специализацию», — подытожил отец Алисы.

Ранее мать второкурсницы психфака МГУ имени Ломоносова — вуза, где учится девятилетняя Алиса Теплякова, — заявила, что этот факультет категорически не для детей. По ее словам, в учебной программе есть много тем 18+. Опираясь на опыт учебы дочери, она отметила, что на лекциях первого курса учащиеся проходят, например, пациентку психолога Зигмунда Фрейда, которая испытывала сексуальное возбуждение, когда ее бил отец.