Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки раскритиковал МГУ

Отец девятилетней студентки психфака МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой рассказал, что на нее оказывают «страшное давление» в вузе, а его не пускают на очные занятия. По словам Евгения Теплякова, учебная часть уже больше 30 дней не отвечает на его заявления и по-хамски реагирует на задаваемые вопросы, в то время как ректор университета Виктор Садовничий публично заявлял, что сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка может перейти на индивидуальный график обучения и никаких проблем с этим нет. С критикой вуза мужчина выступил в разговоре с «Лентой.ру».

Садовничий официально выступает с комментарием, что Алиса ходит на пары с папой, факультет ее опекает, а папу не пускают на факультет со словами: "У нас нет никакого распоряжения от Садовничего, мы никого пускать не будем... 8 сентября мы пришли на лекции с Алисой. На входе меня встретила целая комиссия, которая просто меня не пускала на факультет со словами: "Вы сюда не пройдете". Официальная версия — у нас нет приказа. Я пишу заявление на имя Садовничего... Судя по тому, что Виктор Антонович говорит СМИ, проблемы нет. Евгений Тепляков

По словам Теплякова, прошло уже более 30 дней, которые отведены на рассмотрение заявления, но ответа от учебной части до сих пор нет.

«Мама [Наталья Теплякова] звонит на факультет, спрашивает, что по нашему заявлению, ей сотрудник учебной части отвечает: "Я вообще не знаю, кто вы, и вообще я не буду вам ничего отвечать, идите, грубо говоря, нафиг". У нас есть десятки обращений без ответа. Получается очень странная ситуация», — рассказал отец Алисы.

Более того, договоренность о том, что Евгения Теплякова будут пускать на очные занятия Алисы в университете, по его словам, была еще 30 августа. Без ответа остаются и письма лектору-семинаристу по линейной алгебре и матанализу. Кроме того, до сих пор не решен вопрос по поводу изучения девочкой иностранного языка, добавил собеседник «Ленты.ру».

«Появляются какие-то комментарии: "Вот мы вас сейчас протестируем и выгоним. Вы все сдавали не по-настоящему". Это звучит в том числе от сотрудников учебной части, пока я не включаю диктофон. Это страшное давление на нас. Мы не понимаем противоречия в словах МГУ», — посетовал Евгений.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» отец девятилетней Алисы рассказывал, что некоторые преподаватели МГУ отказались искать индивидуальный подход к девочке и угрожали ей отчислением за непосещаемость. Ректор учебного учреждения Виктор Садовничий, в свою очередь, заявил, что отчислять ее никто не собирается.

Директор института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Елена Казакова, в свою очередь, считает, что психика Алисы может не выдержать таких нагрузок, которые на нее возложены. Аналогичное мнение выразила детский психолог, сертифицированный специалист факультета психологии МГУ Наталья Наумова. По ее словам, повышенная нагрузка на организм ребенка может сказаться на его здоровье.