Отец девятилетней студентки МГУ рассказал об угрозах сломать ей руки

Отец 9-летней студентки МГУ Тепляковой: у нас есть записи, где Алисе обещают руки сломать

Отец девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой рассказал о том, что их семью травят. Об этом во вторник, 12 октября, пишет портал «Москва 24».

По словам Евгения Теплякова, в их адрес поступает огромное количество резких комментариев, которые не только мешают обучению сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки, но и не дают возможности заниматься воспитанием других детей в семье, поскольку приходится тратить время на то, чтобы «отвечать на эту гадость».

Он сообщил также, что у семьи есть скриншоты с негативными комментариями, касающимися обучения девочки в вузе. «У нас есть записи, на которых Алисе обещают руки сломать. "Она здесь учиться не будет", "Мы ее вышвырнем", "Папашу в психушку закрыть"», — рассказал отец девочки и отметил, что чаще всего угрозы в ее адрес поступают от анонимов.

При этом семья Тепляковых не может обратиться в полицию, поскольку негативно настроенных очень много, посетовал мужчина.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Евгений Тепляков рассказывал, что некоторые преподаватели поступившей на факультет психологии МГУ девятилетней Алисы отказались искать индивидуальный подход к девочке и угрожали ей отчислением за непосещаемость. При этом позднее ректор учебного учреждения Виктор Садовничий заявил, что отчислять девятилетнюю студентку никто не собирается.