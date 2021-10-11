Педагог назвала бедой методы воспитания девятилетней студентки МГУ

Директор института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доктор педагогических наук Елена Казакова назвала «бедой» методы воспитания девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой. Об этом в пятницу, 11 октября, пишет KP.RU.

Педагог считает, что интерес ученых и педагогов к девочке связан с одним: «как наше общество допускает такие эксперименты над ребенком ради непонятных родительских целей». Она отметила, что целей самой Алисы во всей этой истории нет.

«Мы же понимаем, что после вуза она не пойдет работать психологом. Все, что мы видели и понимаем про Алису, — она хочет быть феей Динь-Динь», — заявила Казакова.

По ее мнению, родители девятилетней Тепляковой воспринимают ее как игрушку и ставят над ней «чудовищный эксперимент».

Эксперт напомнила, что человек — это сложное существо, он должен пройти определенные этапы, в частности, эмоционального и социального развития. Каждый из них — в свое время. Кроме того, в возрасте Алисы мозг и психика имеют определенный предел по восприятию и вдумчивому перевариванию информации, перейдя который можно навлечь серьезные негативные последствия.

«Если чем-то пренебречь, организм потом отомстит. У девочки идет процесс десоциализации, есть тяжелое восприятие ситуации, есть неготовность вуза взаимодействовать. Я боюсь, что психика ребенка не выдержит», — рассказала директор института педагогики СПбГУ.

Она также отметила, что никаких данных о том, что девочка освоила психологию, философию и логику на должном уровне, пока нет.

Ранее однокурсники Тепляковой признались «Ленте.ру», что считают учебу в вузе слишком сложной для девочки. По их словам, сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка — все еще ребенок и ведет себя соответствующе. На дистанционных занятиях она включает микрофон во время лекции, перебивает преподавателей и сокурсников.

Мать второкурсницы психфака МГУ имени Ломоносова, где учится девятилетняя Алиса, также считает, что детям на этом факультете не место, поскольку студенты изучают много связанных с сексом тем, а также обсуждают насильников и самоубийства.

Отец ребенка Евгений Тепляков, в свою очередь, уверен, что его дочь полностью справляется с программой, по ряду предметов движется с большой скоростью и «очень далеко уходит вперед».

