Ректор МГУ допустил изменения в обучении девятилетней студентки

Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий допустил в беседе с ТАСС, что у девятилетней студентки вуза Алисы Тепляковой могут произойти изменения в обучении.

«Мы переведем ее на индивидуальный график, если нужно, но она должна учиться. Мы не можем просто без сданных экзаменов дать диплом», — сказал Садовничий.

Ранее отец Тепляковой рассказал «Ленте.ру», что ряд сотрудников факультета психологии МГУ, куда поступила девочка, якобы угрожали отчислить ее. Он также отметил, что преподаватели отказываются содействовать девятилетней студентке в досрочном окончании вуза.

При этом Садовничий в беседе с ТАСС опроверг слова россиянина о намерении сотрудников вуза отчислить его дочь. Он также отметил, что семья уже подала заявление на перевод Алисы на индивидуальный план обучения.

1 сентября 2021 года девятилетней Алисе Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, вручили студенческий билет — она стала первокурсницей факультета психологии МГУ. Родители Тепляковой считают, что она окончит главный вуз страны за два года вместо пяти.