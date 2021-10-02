В МГУ прокомментировали слова отца девятилетней студентки об угрозах отчисления

В Московском государственном университете опровергли слова отца девятилетней студентки Алисы Тепляковой о намерении сотрудников вуза отчислить его дочь. Об этом пишет ТАСС со слов ректора МГУ Виктора Садовничего.

«Она учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает», — ответил Садовничий. Ранее сам Евгений Тепляков пояснил, что угрозы отчисления поступали от отдельных преподавателей, однако это не было позицией вуза. Он также отметил, что семья уже подала заявление на перевод Алисы на индивидуальный план обучения.

До этого отец Алисы Тепляковой рассказал «Ленте.ру», что ряд сотрудников факультета психологии МГУ, куда поступила девочка, якобы угрожали отчислить ее. Он также отметил, что преподаватели отказываются содействовать девятилетней студентке в досрочном окончании вуза.

Ранее однокурсники Тепляковой признались «Ленте.ру», что считают учебу в вузе слишком сложной для своей юной однокурсницы. По их словам, Алиса все еще ребенок и ведет себя соответствующе. На дистанционных занятиях она включает микрофон во время лекции, перебивает преподавателей и сокурсников.