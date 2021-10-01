Отец девятилетней студентки МГУ объяснил свои слова об угрозе отчисления

Отец поступившей в девять лет в МГУ Алисы Тепляковой: официально нас никто не отчисляет

Евгений Тепляков, отец поступившей в девять лет в МГУ Алисы Тепляковой, объяснил свои слова об угрозах отчисления дочери из вуза. Он заявил, что официально юную студентку отчислять не собираются, передает РИА Новости.

Ранее Тепляков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что некоторые преподаватели и сотрудники МГУ якобы угрожали Алисе отчислением.

«Некоторые сотрудники факультета хотели бы нас отчислить, но это не имеет отношения ни к позиции факультета, ни к тому, что нам чем-то грозятся», — объяснил свои слова Евгений.

Кроме того, он рассказал, что учеба дочери идет отлично, однако в дальнейшем ее формат может измениться. Тепляков добавил, что они уже написали заявления на сочетание форм получения образования и форм обучения, а также на индивидуальный учебный план.