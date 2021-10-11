Стало известно о связанных с сексом темах на лекциях девятилетней студентки МГУ

Мать второкурсницы МГУ: психфак категорически не для детей, в программе много тем 18+

Мать второкурсницы психфака МГУ имени Ломоносова, где учится девятилетняя Алиса Теплякова, считает, что этот факультет категорически не для детей, поскольку студенты изучают много связанных с сексом тем. Об этом из беседы с женщиной стало известно KP.RU.

По ее словам, в учебной программе на факультете психологии много тем 18+. Опираясь на опыт учебы своей дочери, она отметила, что на лекциях первого курса учащиеся обсуждали, например, пациентку психолога Зигмунда Фрейда, которая испытывала сексуальное возбуждение, когда ее бил отец, а также насильников и самоубийства.

«Анатомия и физиология ЦНС (центральной нервной системы — прим. "Ленты.ру") даже взрослых девиц в транс вгоняет. На лекции в сентябре профессор пошутил, указывая на изображение голого человека: мол, в следующем году придется прикрывать фиговым листочком», — рассказала женщина и добавила, что программа у первокурсников психфака МГУ очень сложная.

Ранее однокурсники Тепляковой признались «Ленте.ру», что считают учебу в вузе слишком сложной для юной девочки. По их словам, сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка — все еще ребенок и ведет себя соответствующе. На дистанционных занятиях она включает микрофон во время лекции, перебивает преподавателей и сокурсников.

Отец ребенка Евгений Тепляков, в свою очередь, уверен, что Алиса полностью справляется с программой, по ряду предметов движется с большой скоростью и «очень далеко уходит вперед».