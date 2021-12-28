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Отец девятилетней студентки МГУ пообещал и дальше контролировать обучение дочери

Отец студентки-вундеркинда Тепляков намерен контролировать все обучение дочери в МГУ
Начало событий в новости Отец девятилетней студентки Тепляковой напал на сотрудника МГУ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Отец девятилетней студентки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Алисы Тепляковой Евгений заявил, что планирует и дальше контролировать весь процесс обучения дочери в вузе, пишет «Московский комсомолец».

Он раскритиковал предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова, который призвал приостановить обучение вундеркинда в МГУ. Отец пообещал, что будет защищать права семьи и своего ребенка всеми законными способами. Евгений Тепляков намерен и дальше контролировать весь процесс обучения дочери на факультете психологии. «Есть федеральный закон об образовании, то, что мы просим, требование индивидуального плана обучения — абсолютно законно», — добавил он.

Вопрос о продолжении сдачи сессии Тепляковой у ее отца вызвал «неприкрытое негодование».

21 декабря отец девятилетней студентки напал на заместителя декана факультета психологии МГУ после экзамена дочери. Он заявил, что преподаватели удерживали ребенка насильно. Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восемь лет и поступила в университет в возрасте девяти лет.

Алия Шарафутдинова
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