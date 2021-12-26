Член СПЧ объяснил слова об опасном эксперименте над девятилетней студенткой МГУ

За опасным экспериментом над девятилетней студенткой факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алисой Тепляковой стоит разрыв личностного и интеллектуального развития, который может навредить психическому здоровью девочки. Об этом заявил член СПЧ, заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов в разговоре с «Лентой.ру».

«Любой эксперимент над ребенком, за которым стоит разрыв личностного и интеллектуального развития, в буквальном смысле слова ставит ребенка в тяжелейшие ситуации», — объяснил свои слова о необходимости прекратить эксперимент над Тепляковой Асмолов.

Также он обратил внимание на то, что девятилетняя Алиса находится в среде студентов, которые гораздо старше ее, что создает дополнительные «сложности общения, столь необходимого в любом возрасте, в котором идет социализация ребенка». «Это также приводит к возникновению развития между личностной и интеллектуальной зрелостью. Тем самым все более и более возрастают риски, которые могут сломать судьбу ребенка», — подчеркнул Асмолов.

Ранее он заявил, что над Алисой Тепляковой ставят опасный эксперимент, который может нарушить ее психическое и психофизиологическое развитие. В связи с этим Асмолов попросил главу СПЧ Валерия Фадеева, уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову разобраться в ситуации и при необходимости приостановить этот эксперимент.

Отец Алисы Тепляковой Евгений, в свою очередь, заявил, что Асмолов поступает неэтично. 21 декабря он на глазах у дочери устроил скандал на психфаке МГУ, пытаясь прорваться в здание факультета, где Алиса сдавала экзамен. После конфликта с охраной одному из сотрудников факультета потребовалась медицинская помощь.