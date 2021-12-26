Отец 9-летней студентки ответил на рекомендацию члена СПЧ приостановить обучение

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений ответил на рекомендацию члена Совета по правам человека (СПЧ) Александра Асмолова приостановить обучение девочки в МГУ. В беседе с телеканалом РЕН ТВ он заявил, что просьба доктора психологического наук не соответствует требованиям этики.

«Асмолов поступает неэтично», — сказал Тепляков.

В беседе с «Известиями» россиянин пояснил свою позицию. По мнению Теплякова, Асмолов не имеет права выступать с подобными заявлениями по поводу обучения Алисы. «Если бы ему очень хотелось быть объективным и беспристрастным, на протяжении полугода он имел возможность связаться с родителями — законными представителями ребенка — напрямую», — подчеркнул он.

Тепляков также отметил, что обращение доктора психологических наук является «нарушением неприкосновенности личной жизни», а любые заключения ставятся исключительно после соответствующих процедур, «а не потому, что он Асмолов».

Ранее Александр Асмолов призвал главу СПЧ Валерия Фадеева, уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову, а также детского омбудсмена Марию Львову-Белову обратить внимание на учебу девятилетней Алисы на факультете психологии в МГУ. Он заявил, что вокруг процесса получения малолетней россиянкой высшего образования возникла «драматическая ситуация», проводится «опасный социально-психологический эксперимент». По мнению Асмолова, ситуация может нарушить психическое развитие Алисы.

21 декабря отец Алисы Евгений Тепляков напал на заместителя декана факультета психологии прямо на глазах у дочери. На опубликованных в сети видно, как мужчина пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.