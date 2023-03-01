Мать поступившей в МГУ в девять лет Тепляковой родила восьмого ребенка

KP.RU: мать поступившей в МГУ в девять лет Алисы Тепляковой родила восьмого ребенка

Наталья Теплякова, мать поступившей в МГУ в девять лет Алисы, родила восьмого ребенка — мальчика по имени Сулейман. Об этом в среду, 1 марта, сообщает KP.RU.

По словам знакомых семьи, родители дали такое имя сыну в честь султана Сулеймана Великолепного, который правил Османской империей.

«Жена Наташа все время занята с детьми, изможденная вся. Нам показалось, муж относится к ней как-то небрежно, как к производительнице», — рассказали соседи многодетной семьи.

По их словам, отец семейства Евгений всегда находится в состоянии гиперактивности. Временами мужчина бывает довольно груб, некоторые боятся к нему подходить. Также соседи уточнили, что семья проживает в однокомнатной квартире.

Алиса Теплякова поступила в МГУ имени Ломоносова на факультет психологии в 2021 году в девятилетнем возрасте. Против ее обучения высказывались многие эксперты, в том числе члены Совета по правам человека, считая происходящее опасным экспериментом.

1 сентября 2022 года стало известно, что студентка не появилась в МГУ. По словам заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ Александра Тхостова, у вуза не было контакта с семьей Тепляковых.

Девочка самая старшая в семье, однако не единственный вундеркинд. Так, в июне 2022 года ее младший брат Хеймдалль сдал Единый государственный экзамен по математике в возрасте восьми лет. Основной государственный экзамен он сдал, когда ему было семь лет и пять месяцев.