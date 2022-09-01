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Теплякова не появилась в МГУ и не дала согласие на зачисление в «Синергию»

Десятилетняя студентка Теплякова не появилась в МГУ и не согласилась идти в «Синергию»

Кадр: Редакция / YouTube

Десятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова не появилась в МГУ, а также не дала согласие на зачисление в университет «Синергия». Об этом со ссылкой на представителей вузов сообщает РИА Новости.

«Алиса и Хеймдалль Тепляковы не предоставили согласие на зачисление в университет "Синергия" — ни на бюджетные места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, ни на платное обучение», — заявили в Синергии.

В свою очередь заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова Александр Тхостов заявил, что с семьей Тепляковых нет контакта, а сама девочка в вузе не появлялась. «По-моему, по закону ее нельзя отчислить, она имеет год после того, как она экзамены не сдала», — добавил он.

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Ранее стало известно, что Теплякова не явилась на вступительные экзамены в «Синергию», из-за чего ее не взяли на бюджет.

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу в восемь лет. Девочка сдала ЕГЭ и подала документы на факультет психологии МГУ, однако поступить на бюджет не смогла и выбрала контрактную форму обучения, поступив в вуз в девять лет.

Учеба Тепляковой в МГУ сопровождается рядом скандалов: сообщалось, что студентка пропускает занятия и экзамены, ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения, а отец Алисы, Евгений Тепляков, напал на завкафедрой на глазах у дочери.

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Никита Абрамов
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