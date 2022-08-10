Алису Теплякову не зачислили на бюджет в «Синергию»

Теплякова не поступила на бюджет в «Синергию» из-за неявки на вступительные испытания

Десятилетнюю Алису Теплякову, поступившую в девять лет на психфак МГУ, не зачислили на бюджет в «Синергию» из-за неявки на дополнительные вступительные испытания. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает РИА Новости.

Там уточнили, что девочка подавала документы по двум программам: информационные системы и технологии и педагогическое образование. При этом она не явилась на сдачу внутреннего вступительного испытания на педагогическое направление, а также не предоставила оригиналы документов в приемную комиссию.

Кроме того, Теплякова подавала документы на договорную основу по направлениям: прикладная информатика, менеджмент, экономика, информационные системы и технологии, педагогическое образование. Приказы на договорные места опубликуют 24 августа.

«Однако в поступлении на договорную основу как Алисе Тепляковой, так и ее брату Хеймдаллю будет отказано на основании локальных актов университета, а также из-за невозможности освоения практикоориентированных образовательных программ университета», — заявили в пресс-службе, добавив, что в «Синергии» все студенты с первого курса должны приступать к практическим занятиям.

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу в восемь лет. Девочка сдала ЕГЭ и подала документы на факультет психологии МГУ, однако поступить на бюджет не смогла и выбрала контрактную форму обучения, поступив в вуз в девять лет.

Учеба Тепляковой в МГУ сопровождается рядом скандалов: сообщалось, что студентка пропускает занятия и экзамены, ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения, а отец Алисы, Евгений Тепляков, напал на завкафедрой на глазах у дочери.