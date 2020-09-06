Китайское «оружие массового уничтожения» вернулось из космоса

Китайский «экспериментальный космический корабль многоразового использования», запущенный в космос 4 сентября, вернулся на Землю. Он успешно приземлился на заданной площадке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Отмечается, что эксперимент прошел удачно. Это означает, что Китай сделал прорыв в исследовании технологий многоразового использования в космической сфере, пишет агентство.

В 2017 году Китай заявлял о планах испытать в 2020 году космический корабль, который является аналогом мини-шаттла X-37B Военно-воздушных сил США. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин последний связывал с оружием массового уничтожения. «Мы, соответственно, будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если, не дай бог, оно будет размещено в космосе, может планировать сверху», — говорил менеджер в октябре 2018 года.

В мае американское издание The Drive, ссылаясь на инженера Пола Джаффе из Научно-исследовательской лаборатории Военно-морских сил (ВМС), отметило, что тестируемая в ходе текущей миссии X-37B технология предназначена для обеспечения практически неограниченного срока службы беспилотных летательных аппаратов.