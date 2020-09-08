НАСА отказалось от российских «Союзов» после 2020 года

НАСА отказалось от покупки места на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое бы использовалось весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС). Это следует из отчета «Роскосмоса» за 2019 год.

«В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020 года: в настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации», — говорится в документе.

Однако, как отмечает РИА Новости, в декабре 2019 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял о решении предоставить НАСА одно место на «Союз МС-18», который должен стартовать к МКС в апреле 2021 года. Теперь, как следует из отчета госкопорации, НАСА не нуждается в покупке мест на «Союз МС» после 2020 года.

30 мая состоялся пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с американскими астронавтами на борту к МКС. Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. После этого для отправки людей на МКС США использовали российские корабли серии «Союз».

В марте 2019 года научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что потеря «Роскосмосом» монополии на доставку людей к МКС существенно ударит по финансовым показателям госкорпорации.