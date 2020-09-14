На Венере нашли загадочные признаки жизни

Астрономы сообщили, что в верхних слоях атмосферы Венеры были обнаружены загадочные следы фосфина. Это соединение является продуктом жизнедеятельности живых организмов, и ученым пока неизвестны другие источники ядовитого газа. О возможных признаках жизни на ближайшей к Земле планете сообщает издание Live Science.

Фосфин был найден с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили и телескопа Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях. Фосфин содержится в количествах, которые невозможно объяснить абиотическими механизмами, то есть процессами, в которых не участвуют живые организмы. На Земле их производят анаэробные организмы, не использующие кислород для дыхания.

Ядовитый газ также встречается в атмосфере газовых гигантов из-за химических процессов, происходящих глубоко в их недрах под давлением. Однако на Венере никакие известные химические процессы не могли бы привести к образованию фосфина. По мнению ученых, маловероятно, что на планете с горячей ядовитой атмосферой могут существовать живые организмы, а фосфин, скорее всего, вырабатывается в результате какого-то неизвестного химического процесса.