НАСА прокомментировало обнаружение загадочных признаков жизни на Венере

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал обнаружение загадочных следов фосфина в атмосфере Венеры в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, настало время уделить Венере первостепенное внимание. «Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — отметил Брайденстайн.

Ранее астрономы сообщили, что в верхних слоях атмосферы Венеры были обнаружены загадочные следы фосфина. Это соединение является продуктом жизнедеятельности живых организмов, и ученым пока неизвестны другие источники ядовитого газа. Фосфин был найден с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили и телескопа Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях.