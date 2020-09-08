«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается Twitter-аккаунте госкорпорации.

«Это не так. В "Роскосмосе" скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях "Союз МС" в 2021 году. Состав экипажей будет международным», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об отказе НАСА от российских «Союзов» после 2020-го со ссылкой на отчет «Роскосмоса» за 2019 год. «В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020 года: в настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации», — отмечается в документе.