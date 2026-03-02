Реклама

Наука и техника
19:05, 2 марта 2026Наука и техника

России нашли место на Луне

ИКИ РАН: Северный полюс Луны может стать центром исследований для России
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Северный полюс Луны может стать центром исследований для России к середине века, считает научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) академик Лев Зеленый. Его слова приводит ТАСС.

«И мое интуитивное предвидение в том, что северный полюс Луны к середине века, может быть, станет основным местом для российских исследований Луны», — сказал ученый.

По его словам, в районе северного полюса естественного спутника Земли имеются хорошие условия для строительства базы.

В феврале президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Россия способна разработать атомную электростанцию для базирования на Луне в течение пяти-семи лет.

В том же месяце командир отряда космонавтов, Герой России, исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко сказал, что новые российские космонавты, к отбору которых недавно приступила госкорпорация «Роскосмос», будут работать на перспективной Российской орбитальной станции (РОС) и Луне.

