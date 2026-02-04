Новым российским космонавтам предрекли работу на Луне

Командир Кононенко: Новые российские космонавты будут работать на РОС и Луне

Новые российские космонавты, к отбору которых недавно приступила госкорпорация «Роскосмос», будут работать на перспективной Российской орбитальной станции (РОС) и Луне, предрекает командир отряда космонавтов, Герой России, исполняющий обязанности руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко. Об этом пишет ТАСС.

«Это поиск следующего поколения космонавтов, которому предстоит работать на новой орбитальной станции, делать следующие шаги по Луне и готовиться к полетам к другим планетам», — заявил командир отряда космонавтов.

Ранее госкорпорация объявила о старте очередного отбора в отряд космонавтов.

В январе Кононенко сообщил, что на российском сегменте Международной космической станции проводятся эксперименты по получению «суперштаммов» микроорганизмов, которые могут решить ряд острых проблем человечества.