Наука и техника
13:17, 4 февраля 2026Наука и техника

«Роскосмос» объявил о старте отбора в отряд космонавтов

«Роскосмос» объявил о старте очередного отбора в отряд космонавтов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Роскосмос» объявил о старте очередного отбора в отряд космонавтов. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Претенденты должны быть не старше 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. При этом средний балл в дипломе не может быть ниже 4, а стаж работы по полученной профессии должен составлять не менее трех лет», — говорится в публикации.

Среди других требований — способность к изучению космической техники, владение одним из европейских языков, хорошая письменная и устная речь, отсутствие хронических заболеваний, отсутствие татуировок и хорошая физическая форма.

В январе в госкорпорации рассказали, что перегрузка космонавтов при спуске с Международной космической станции (МКС) достигает 8g.

В том же месяце НАСА сообщило, что миссия Crew-12 к МКС с космонавтом госкорпорации Андреем Федяевым будет запущена не ранее 11 февраля в 14:00 московского времени.

