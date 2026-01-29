«Роскосмос» рассказал об увеличении веса космонавтов в восемь раз

Перегрузка космонавтов при спуске с Международной космической станции (МКС) достигает 8g. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

«Это ощущается как резкое увеличение веса тела в восемь раз», — объяснили в компании.

Там отметили, что «значение имеет не только величина перегрузок, но и их направление», которое «может быть поперечным (грудь — спина) и продольным (голова — таз)».

Ранее НАСА сообщило, что миссия Crew-12 к МКС с космонавтом госкорпорации Андреем Федяевым будет запущена не ранее 11 февраля в 14:00 московского времени.

Также в январе Роскосмос рассказал, что Федяев направился в США на подготовку к миссии Crew-12.