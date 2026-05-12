Поддельные метки и взлом трафика. Какие опасности таит в себе технология NFCи как их избежать
© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что такое NFC?
NFC (Near Field Communication, «связь ближнего поля») — это технология беспроводной передачи данных между двумя устройствами. Оснащенные ею смартфоны, ноутбуки и планшеты могут обмениваться информацией, если находятся достаточно близко друг к другу.
Как появилась NFC?
В 2002-м технологию разработали компании Sony и Philips. В 2004 году возникла организация NFC Forum, которая занималась развитием новинки.
В нулевых появились и первые телефоны с поддержкой NFC — Nokia 6131 и Panasonic P506iC. Но тогда рынок на это почти никак не отреагировал.
Новый толчок к развитию технологии дал запуск Google Wallet в 2011 году, а популяризировала ее компания Apple, которая в 2014-м вывела на рынок смартфоны с Apple Pay.
Сегодня NFC-платежами пользуется больше 1,3 млрд человек по всему миру, а к 2027 году цифра вырастет до 1,7 млрд.
Как работает NFC?
По принципу электромагнитной индукции. Когда устройства приближаются друг другу на расстояние 10 см и меньше, между ними возникает электромагнитное поле, за счет которого и происходит обмен данными, объяснил IT-эксперт Кирилл Ситнов.
Чем отличается встроенный чип от NFC-метки?
Встроенный чип NFC, который установлен в гаджетах, может как считывать данные, так и передавать, а также обрабатывать информацию. А вот NFC-метки, небольшие внешние чипы-наклейки, просто хранят данные, причем в очень небольшом объеме.
Как отметил Кирилл Ситнов, метки активируются, только если получат электрический заряд. Их можно запрограммировать на выполнение конкретного действия: например, включить Wi-Fi или перейти на сайт. Особенно популярны NFC-метки для оплаты, которые хранят данные банковской карты.
Чем NFC отличается от Bluetooth
Обе технологии нужны для передачи данных. На этом сходства заканчиваются.
Главные различия между NFC и Bluetooth:
|Дальность действия
|Скорость соединения
|Скорость передачи
|NFC
|до 10 см
|Мгновенная
|~400 Кбит/с
|Bluetooth
|около 10 м на смартфонах, до 200 м на некоторых других устройствах
|Требует включения, поиска устройства и подтверждения передачи
|~2 Мбит/с
Кроме того, NFC может работать в пассивном режиме и тратит заряд батареи не так сильно, как постоянно включенный Bluetooth.
Как используют NFC?
Самая популярная функция NFC — это бесконтактные платежи через специальное приложение — от банка (SberPay, T-Pay и другие) либо от компании — производителя гаджета (Apple Pay, Samsung Pay и т. д.)
Прикосновением можно оплатить покупки в магазинах, поездки в общественном транспорте и другие услуги. Даже если нет связи. Все потому, что нужные данные хранятся в самом чипе NFC.
Единственное, что нужно уточнить: при отсутствии интернета в момент самой транзакции передача информации банку происходит в отложенном режиме. Как только интернет вернется, соединение возобновится.
Также через NFC можно использовать бонусные карты магазинов и подарочные сертификаты, которые хранятся в виртуальном кошельке. Поднес к терминалу — начислились баллы.
По тому же принципу смартфон с NFC может стать заменой:
- электронного пропуска в офис;
- ключа от номера в отеле;
- ключа от домофона и т. д.
Кроме того, NFC-метки можно использовать для автоматизации рутинных задач дома. Например, наклейте ее на тумбочку, и сможете выключать будильник или включать свет одним касанием телефона.
Управлять таким умным домом можно через специальные приложения. Например, NFC Task Launcher или NFC ReTag.
Еще NFC помогает быстро подключиться к беспроводным наушникам, фитнес-браслетам и другим устройствам. Одно прикосновение — и смартфон синхронизируется с ними через Bluetooth.
А в некоторых отелях или кафе можно подсоединиться к локальной сети Wi-Fi через NFC-метку.
Помимо этого, NFC помогает быстро передавать друг другу телефонные контакты, ссылки и другую информацию маленького объема. Можно попробовать отправить и файл побольше, но скорость передачи будет очень низкой.
Могут ли взломать NFC?
Теоретически — да. По словам Павла Белова, сам протокол считается безопасным, но аферисты могут обходить защиту с помощью ряда уловок.
Например, есть вирус NGate, который заставляет ваш телефон «притворяться» банковской картой, чтобы снять деньги в банкомате. Мошенники также используют ретрансляцию NFC-трафика — сигнал от вашей карты ретранслируют на удаленный терминал, имитируя оплату.
Вирус NGate может попасть на ваш телефон, только если вы его установите, — происходит это, как правило, под влиянием телефонных мошенников. Они убеждают, что это дополнительное приложение «Госуслуг», банка или что-то подобное.
После установки вредоносного приложения злоумышленники просят жертву поднести карту к телефону якобы для верификации и ввести ПИН-код. Эту информацию тут же перехватывает вирус — и передает удаленно мошенникам. Они создают эмуляцию вашей банковской карты и снимают с нее деньги.
А еще преступники могут наклеивать свои NFC-метки поверх уже существующих в общественных местах. Если приложить к такой метке смартфон, то можно попасть на фишинговый сайт, который завладеет вашими личными данными.
Как защититься от мошенников
- отключать NFC в настройках смартфона, когда не пользуетесь;
- не подносить телефон или карту к другим устройствам по просьбе незнакомых людей;
- защитить смартфон PIN-кодом и/или биометрическим паролем;
- установить лимит на бесконтактные платежи через приложения;
- не устанавливать приложения из сомнительных источников;
- пользоваться антивирусом.
Преимущества и недостатки NFC
Плюсы
Удобство и скорость. NFC соединяет устройства мгновенно. Не нужно вводить пароли или выбирать нужный гаджет из списка.
Низкое энергопотребление. Встроенный чип потребляет очень мало энергии. За одну операцию — около 40 мА. А в режиме ожидания — до 3−5 мА. В среднем за день NFC «съедает» меньше сотой доли процента (но зависит от модели смартфона).
Высокая безопасность. Из-за того, что технология работает на очень небольшом расстоянии, перехватить сигнал практически невозможно. Кроме того, при оплате покупок NFC передает не реальные данные карты, а создает специальный токен, который исчезает после одного использования.
Универсальность. Можно применять в повседневности для решения самых разных задач: от оплаты проезда в автобусе до автоматизации быта у себя в квартире.
Минусы
Малая дальность работы. С одной стороны, требуемое для работы расстояние в 10 см — преимущество. А с другой — не позволяет, например, подключаться к устройствам, которые находятся чуть дальше нужной дистанции.
Низкая скорость передачи данных. Всего несколько сотен килобит в секунду. Впрочем, на реальные задачи NFC это обычно не влияет.
Не может хранить большие объемы данных. Например, метки вмещают от нескольких байт до нескольких килобайт информации.
Для работы NFC оба гаджета должны поддерживать технологию. Но не у всех смартфонов есть такая функция, особенно у дешевых.
Региональные стандарты тоже слегка различаются: в Европе доминирует NFC-A, в других регионах NFC-B, хотя современные устройства обычно справляются с обоими.
Какое будущее ждет NFC?
NFC останется стандартом для платежей, но будет развиваться в сторону удобства. Главный тренд — внедрение технологии Ultra-Wideband (UWB). Она умеет точно измерять расстояние до устройства. Это позволит, например, оплачивать проезд или парковку без прикладывания телефона — просто находясь рядом с терминалом.
А Кирилл Ситнов предполагает, что NFC-метки в ближайшие годы появятся во всех значимых документах, чтобы их было сложнее подделать. Он отметил, что подобную технологию уже используют при оформлении загранпаспортов.