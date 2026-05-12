Что такое NFC?

NFC (Near Field Communication, «связь ближнего поля») — это технология беспроводной передачи данных между двумя устройствами. Оснащенные ею смартфоны, ноутбуки и планшеты могут обмениваться информацией, если находятся достаточно близко друг к другу.

Как появилась NFC?

В 2002-м технологию разработали компании Sony и Philips. В 2004 году возникла организация NFC Forum, которая занималась развитием новинки.

В нулевых появились и первые телефоны с поддержкой NFC — Nokia 6131 и Panasonic P506iC. Но тогда рынок на это почти никак не отреагировал.

Новый толчок к развитию технологии дал запуск Google Wallet в 2011 году, а популяризировала ее компания Apple, которая в 2014-м вывела на рынок смартфоны с Apple Pay.