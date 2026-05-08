ЦБ раскритиковал бизнес за удерживание сотрудников. Где из-за этого нет вакансий для новых работников
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Россия на пороге стагфляции, но это не бьет по рынку труда
Стагфляция — это состояние, при котором стагнация в производстве (сопровождается устойчивым ростом цен (инфляцией).. В январе 2026 года экономика страны сократилась на 2,1%, а инфляция ускорилась до 6%.
При этом Центробанк продолжает держать ключевую ставку двузначной (14,5%), чтобы сбить цены. Из-за дорогих кредитов бизнес не может инвестировать в развитие, прибыльность предприятий падает, особенно в машиностроении.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что страна стоит в «шаге до стагфляции». Кандидат экономических наук Сергей Гатауллин настроен еще более категорично.
Начиная со второй половины прошлого года российская экономика находится в стагфляции. Обсуждение возврата к траектории сбалансированного экономического роста стало одной из первых тем совещаний президента с чиновниками в начале 2026 года. Поэтому разного рода размытые формулировки ЦМАКП здесь неуместны.
Почему нет массовых увольнений?
В классической экономической теории стагфляция сопровождается массовой безработицей, но в России сейчас с этим сейчас, наоборот, все хорошо.
Компании предпочитают увольнениям другие методы экономии:
- переводят персонал на удаленку (чтобы не платить за офис);
- отказываются от найма новых людей взамен тех, кто ушел сам;
- перекладывают задачи ушедших сотрудников на оставшихся.
В ЦБ отметили, что компанию удерживают сотрудников, даже несмотря на падение спроса на их продукцию.
В результате формируется недостаточно эффективное распределение рабочей силы. Одни компании, наблюдающие рост спроса и готовые наращивать выпуск, не могут этого сделать из‑за дефицита персонала, а другие — продолжают нести издержки по его удержанию. В этих условиях рынок труда подстраивается преимущественно через замедление роста заработных плат и премий, а также расширение неполной занятости.
Регулятор добавил, что по этой же причине рынок труда в плане безработицы и занятости с запозданием реагирует на замедление экономики.
Работодатели не могут себе позволить разбрасываться персоналом: демографическая ситуация по-прежнему неблагоприятная. Даже компании, испытывающие трудности, предпочитают не проводить сокращения, а изыскивать другие способы сэкономить, например, переводя персонал на сокращенный день/неполную неделю или удаленку (чтобы снизить затраты на аренду офисов).
По данным сервиса SuperJob, массовые сокращения сейчас проводят лишь 2% компаний.
Опрос компаний: Проводятся ли в вашей компании сокращения сотрудников?
|Вариант ответа
|Декабрь-2024
|Январь-2025
|Февраль-2025
|Март-2025
|Апрель-2025
|Май-2025
|Июнь-2025
|Июль-2025
|Август-2025
|Сентябрь-2025
|Октябрь-2025
|Ноябрь-2025
|Декабрь-2025
|Январь-2026
|Февраль-2026
|Да, массовые сокращения
|0%
|0%
|0%
|0%
|1%
|0%
|1%
|0%
|0%
|0%
|1%
|1%
|0%
|1%
|1%
|Да, небольшие сокращения (оптимизация)
|4%
|12%
|8%
|16%
|10%
|11%
|15%
|13%
|7%
|10%
|7%
|8%
|12%
|11%
|13%
|Не проводятся, но планируются
|1%
|0%
|1%
|0%
|0%
|1%
|0%
|1%
|1%
|1%
|2%
|2%
|0%
|0%
|1%
|Не проводятся и не планируются
|91%
|83%
|85%
|75%
|82%
|79%
|79%
|83%
|88%
|81%
|85%
|82%
|82%
|80%
|79%
|Затрудняюсь ответить
|1%
|2%
|3%
|4%
|1%
|2%
|0%
|2%
|1%
|2%
|0%
|2%
|2%
|4%
|3%
В то же время работодатели действительно стали сдержаннее в найме: за 2025 год количество вакансий снизилось на 12%, подсчитали аналитики.
В каких сферах сейчас сложнее всего найти работу
Если речь о бизнесе, то в стагфляцию неохотно нанимают (и держат в штате) сотрудников, чья работа напрямую не приносит выручку. Но это обобщенный вывод.
Гендиректор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева назвала конкретные профессии и отрасли, в которых сложнее всего трудоустроиться во время стагфляции:
-
Маркетинг и PR. Компании режут бюджеты на рекламу и продвижение, поэтому спрос на маркетологов падает.
-
HR-специалисты. Нет массового найма — нет потребности в большом количестве рекрутеров.
-
Административный персонал. Бизнес автоматизирует рутину, чтобы сэкономить на фонде оплаты труда.
-
Сфера услуг. Сфера услуг и отрасли, зависящие от клиентского спроса — из-за высокой инфляции люди начинают экономить, а компании теряют выручку.
Также менее востребованными могу стать топ-менеджеры компаний, которые руководят вспомогательными отделами.
Даже в IT-секторе, который долгое время считался самым стабильным, стагфляция навела свои порядки. Сложнее всего сейчас найти работу** Junior- и Middle-специалистам**.
При этом доходы у таких специалистов тоже стали скромнее. Средняя зарплата Middle iOS/Android-разработчиков за 2025 год сократились на 38% — с 300 тысяч до 185 тысяч рублей, отметила HR-директор платформы гибкой занятости SkillStaff Анна Кареева со ссылкой на данные компании.
По словам эксперта, компании стараются закрывать функционал за счет связки опытного (Senior) специалиста и искусственного интеллекта.
Также снижается спрос на копирайтеров и начинающих SMM-менеджеров, младших аналитиков. Их задачи компании все чаще предпочитают отдавать на отработку искусственному интеллекту.
Какие профессии востребованы в стагфляцию?
Cтагфляция меньше всего сказывается на реальном секторе экономики — там сохраняется острый кадровый дефицит. Даже при замедлении экономики компании не могут остановить производство, поэтому спрос на следующие профессии остается стабильно высоким:
- токари;
- сварщики;
- инженеры;
- электрики.
По данным SuperJob, зарплатные предложения в рабочих профессиях продолжают расти темпами, опережающими инфляцию. За год доходы в сфере строительства и производства (для рабочих и инженеров) выросли в среднем на 5,4–10,9%. Лидером по росту зарплат стал медперсонал — плюс 11,9% за год.
По словам Екатерины Агаевой, не зависит от экономических спадов потребность в медиках, работниках соцсферы. В любое время люди нуждаются в качественной медицинской и фармацевтической помощи. Крупным и стабильным работодателем остается государство.
В условиях экономической неоднозначности на госслужбе сохраняется занятость и индексация зарплат.
Также меньше остальных страдают от экономической нестабильности сотрудники, работающие в компаниях, которые продают или производят еду, добавил Александр Смирнов.
Какие айтишники нужны компаниям
Если джуны и мидлы сейчас с трудом находят работу, то высококвалифицированных специалистов хантят даже за большие деньги. Наибольший спрос на специалистов уровня Senior и TeamLead.
Их зарплаты в 2025 году выросли на 12,5%, отметили в SkillStaff.
Руководящие позиции невозможно заменить нейросетями, так как там требуется стратегическое мышление и управление рисками.
В топе по востребованности в IT-сфере также остаются:
-
Специалисты по кибербезопасности и поддержке систем. От них зависит критическая инфраструктура для любого бизнеса).
-
Специалисты по AI/ML и аналитике данных. Бизнес массово внедряет ИИ в свои процессы. Аналитики для AI-агентов уровня Senior сейчас получают в среднем 360 тысяч рублей.
-
Эксперты по цифровой миграции и импортозамещению. Их роль только усиливается в условиях санкций, когда организациям нужно переходить на отечественные разработки — 1С, Postgres и т. п.
Что будет дальше — прогноз
Полноценная, затяжная стагфляция может накрыть страну, если совпадут три фактора:
- длительная высокая инфляция;
- жесткая кредитная политика ЦБ;
- снижение доходов от экспорта (например, при падении цен на нефть).
Еще в первой половине 2026 года глава Минэка Максим Решетников заявил, что в первой половине 2026 года экономика продолжит замедляться, так как решения по ключевой ставке действуют с лагом в 6–9 месяцев.
Естественной платой за снижение инфляции является замедление не только в целом экономики, но в первую очередь инвестиций. <...> Восстановление темпов роста будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году.
Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова допускает, что восстановление может начаться уже летом 2026-го, если активизируется розничное кредитование.
При этом на рынке труда глубоких потрясений, скорее всего, не будет, считают эксперты.
Уровень безработицы очень низкий, зарплатные предложения продолжают рост, массовых сокращений не наблюдается и в краткосрочной перспективе не планируется.
- Застой на пороге: экономика РФ оказалась в одном шаге от стагфляции // Известия, — 2026
- В Альфа-банке оценили прогноз Минэка по замедлению экономики // РБК, — 2026
- Решетников ожидает восстановления экономики РФ в конце этого года или в 2027 году // Интерфакс, — 2026
- Stagflation, the Labor Market Impact, and the Poverty Puzzle in Pakistan: A Preliminary Analysis // Lahore Journal of Economics, — 2012
- Stagflation: The Economy at a Standstill // Emic, — 2025