Россия на пороге стагфляции, но это не бьет по рынку труда

Стагфляция — это состояние, при котором стагнация в производстве (сопровождается устойчивым ростом цен (инфляцией). . В январе 2026 года экономика страны сократилась на 2,1%, а инфляция ускорилась до 6%.

При этом Центробанк продолжает держать ключевую ставку двузначной (14,5%), чтобы сбить цены. Из-за дорогих кредитов бизнес не может инвестировать в развитие, прибыльность предприятий падает, особенно в машиностроении.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что страна стоит в «шаге до стагфляции». Кандидат экономических наук Сергей Гатауллин настроен еще более категорично.