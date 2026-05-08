08 мая 2026, 09:34

ЦБ раскритиковал бизнес за удерживание сотрудников. Где из-за этого нет вакансий для новых работников

Центробанк заявил, что российские компании не спешат увольнять сотрудников, даже несмотря на снижение спроса на свою продукцию. Работников удерживают из опасений, что потом не получится быстро их кем-то заменить. Но и новый персонал нанимают очень неохотно. Вакансий стало меньше, а зарплаты в некоторых сферах IT обвалились сразу на треть. Узнали у экспертов, почему так происходит, какую роль в этом играет эффект стагфляции и как он может повлиять на вас.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Россия на пороге стагфляции, но это не бьет по рынку труда

Стагфляция — это состояние, при котором стагнация в производстве (сопровождается устойчивым ростом цен (инфляцией).. В январе 2026 года экономика страны сократилась на 2,1%, а инфляция ускорилась до 6%.

При этом Центробанк продолжает держать ключевую ставку двузначной (14,5%), чтобы сбить цены. Из-за дорогих кредитов бизнес не может инвестировать в развитие, прибыльность предприятий падает, особенно в машиностроении.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что страна стоит в «шаге до стагфляции». Кандидат экономических наук Сергей Гатауллин настроен еще более категорично.

Начиная со второй половины прошлого года российская экономика находится в стагфляции. Обсуждение возврата к траектории сбалансированного экономического роста стало одной из первых тем совещаний президента с чиновниками в начале 2026 года. Поэтому разного рода размытые формулировки ЦМАКП здесь неуместны.

Сергей Гатауллин
Ведущий научный сотрудник Лаборатории социального моделирования

Почему нет массовых увольнений?

В классической экономической теории стагфляция сопровождается массовой безработицей, но в России сейчас с этим сейчас, наоборот, все хорошо.

По итогам января 2026 года безработица составила всего 2,2%.

Компании предпочитают увольнениям другие методы экономии:

  • переводят персонал на удаленку (чтобы не платить за офис);
  • отказываются от найма новых людей взамен тех, кто ушел сам;
  • перекладывают задачи ушедших сотрудников на оставшихся.

В ЦБ отметили, что компанию удерживают сотрудников, даже несмотря на падение спроса на их продукцию.

В результате формируется недостаточно эффективное распределение рабочей силы. Одни компании, наблюдающие рост спроса и готовые наращивать выпуск, не могут этого сделать из‑за дефицита персонала, а другие — продолжают нести издержки по его удержанию. В этих условиях рынок труда подстраивается преимущественно через замедление роста заработных плат и премий, а также расширение неполной занятости.

Центробанк
Из резюме обсуждения ставки

Регулятор добавил, что по этой же причине рынок труда в плане безработицы и занятости с запозданием реагирует на замедление экономики.

Работодатели не могут себе позволить разбрасываться персоналом: демографическая ситуация по-прежнему неблагоприятная. Даже компании, испытывающие трудности, предпочитают не проводить сокращения, а изыскивать другие способы сэкономить, например, переводя персонал на сокращенный день/неполную неделю или удаленку (чтобы снизить затраты на аренду офисов).

Superjob

По данным сервиса SuperJob, массовые сокращения сейчас проводят лишь 2% компаний.

Опрос компаний: Проводятся ли в вашей компании сокращения сотрудников?

Вариант ответаДекабрь-2024Январь-2025Февраль-2025Март-2025Апрель-2025Май-2025Июнь-2025Июль-2025Август-2025Сентябрь-2025Октябрь-2025Ноябрь-2025Декабрь-2025Январь-2026Февраль-2026
Да, массовые сокращения0%0%0%0%1%0%1%0%0%0%1%1%0%1%1%
Да, небольшие сокращения (оптимизация)4%12%8%16%10%11%15%13%7%10%7%8%12%11%13%
Не проводятся, но планируются1%0%1%0%0%1%0%1%1%1%2%2%0%0%1%
Не проводятся и не планируются91%83%85%75%82%79%79%83%88%81%85%82%82%80%79%
Затрудняюсь ответить1%2%3%4%1%2%0%2%1%2%0%2%2%4%3%

В то же время работодатели действительно стали сдержаннее в найме: за 2025 год количество вакансий снизилось на 12%, подсчитали аналитики.

В каких сферах сейчас сложнее всего найти работу

Если речь о бизнесе, то в стагфляцию неохотно нанимают (и держат в штате) сотрудников, чья работа напрямую не приносит выручку. Но это обобщенный вывод.

Гендиректор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева назвала конкретные профессии и отрасли, в которых сложнее всего трудоустроиться во время стагфляции:

  • Маркетинг и PR. Компании режут бюджеты на рекламу и продвижение, поэтому спрос на маркетологов падает.

  • HR-специалисты. Нет массового найма — нет потребности в большом количестве рекрутеров.

  • Административный персонал. Бизнес автоматизирует рутину, чтобы сэкономить на фонде оплаты труда.

  • Сфера услуг. Сфера услуг и отрасли, зависящие от клиентского спроса — из-за высокой инфляции люди начинают экономить, а компании теряют выручку.

Также менее востребованными могу стать топ-менеджеры компаний, которые руководят вспомогательными отделами.

Александр Смирнов
эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала

Даже в IT-секторе, который долгое время считался самым стабильным, стагфляция навела свои порядки. Сложнее всего сейчас найти работу** Junior- и Middle-специалистам**.

При этом доходы у таких специалистов тоже стали скромнее. Средняя зарплата Middle iOS/Android-разработчиков за 2025 год сократились на 38% — с 300 тысяч до 185 тысяч рублей, отметила HR-директор платформы гибкой занятости SkillStaff Анна Кареева со ссылкой на данные компании.

По словам эксперта, компании стараются закрывать функционал за счет связки опытного (Senior) специалиста и искусственного интеллекта.

Также снижается спрос на копирайтеров и начинающих SMM-менеджеров, младших аналитиков. Их задачи компании все чаще предпочитают отдавать на отработку искусственному интеллекту.

Какие профессии востребованы в стагфляцию?

Cтагфляция меньше всего сказывается на реальном секторе экономики — там сохраняется острый кадровый дефицит. Даже при замедлении экономики компании не могут остановить производство, поэтому спрос на следующие профессии остается стабильно высоким:

  • токари;
  • сварщики;
  • инженеры;
  • электрики.

По данным SuperJob, зарплатные предложения в рабочих профессиях продолжают расти темпами, опережающими инфляцию. За год доходы в сфере строительства и производства (для рабочих и инженеров) выросли в среднем на 5,4–10,9%. Лидером по росту зарплат стал медперсонал — плюс 11,9% за год.

По словам Екатерины Агаевой, не зависит от экономических спадов потребность в медиках, работниках соцсферы. В любое время люди нуждаются в качественной медицинской и фармацевтической помощи. Крупным и стабильным работодателем остается государство.

В условиях экономической неоднозначности на госслужбе сохраняется занятость и индексация зарплат.

Екатерина Агаева
эксперт

Также меньше остальных страдают от экономической нестабильности сотрудники, работающие в компаниях, которые продают или производят еду, добавил Александр Смирнов.

Какие айтишники нужны компаниям

Если джуны и мидлы сейчас с трудом находят работу, то высококвалифицированных специалистов хантят даже за большие деньги. Наибольший спрос на специалистов уровня Senior и TeamLead.

Их зарплаты в 2025 году выросли на 12,5%, отметили в SkillStaff.

Руководящие позиции невозможно заменить нейросетями, так как там требуется стратегическое мышление и управление рисками.

В топе по востребованности в IT-сфере также остаются:

  • Специалисты по кибербезопасности и поддержке систем. От них зависит критическая инфраструктура для любого бизнеса).

  • Специалисты по AI/ML и аналитике данных. Бизнес массово внедряет ИИ в свои процессы. Аналитики для AI-агентов уровня Senior сейчас получают в среднем 360 тысяч рублей.

  • Эксперты по цифровой миграции и импортозамещению. Их роль только усиливается в условиях санкций, когда организациям нужно переходить на отечественные разработки — 1С, Postgres и т. п.

Что будет дальше — прогноз

Полноценная, затяжная стагфляция может накрыть страну, если совпадут три фактора:

  • длительная высокая инфляция;
  • жесткая кредитная политика ЦБ;
  • снижение доходов от экспорта (например, при падении цен на нефть).

Еще в первой половине 2026 года глава Минэка Максим Решетников заявил, что в первой половине 2026 года экономика продолжит замедляться, так как решения по ключевой ставке действуют с лагом в 6–9 месяцев.

Естественной платой за снижение инфляции является замедление не только в целом экономики, но в первую очередь инвестиций. <...> Восстановление темпов роста будет происходить в лучшем случае в конце 2026 года, но, скорее всего, в 2027 году.

Максим Решетников
министр экономического развития РФ

Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова допускает, что восстановление может начаться уже летом 2026-го, если активизируется розничное кредитование.

При этом на рынке труда глубоких потрясений, скорее всего, не будет, считают эксперты.

Уровень безработицы очень низкий, зарплатные предложения продолжают рост, массовых сокращений не наблюдается и в краткосрочной перспективе не планируется.

Superjob
Источники
