Когда можно избежать конфликта? Только если вы решите простить долг. Но это все равно не гарантирует, что отношения не испортятся.

Во-первых, вы сами можете перестать доверять такому человеку. Особенно, если он просто сделал вид, что забыл про долг и никак не объяснился.

Во-вторых у вас опять могут попросить дать взаймы. И тогда уже придется либо снова дарить, либо напоминать про предыдущий должок, либо отказывать.

В-третьих, сам статус «должника» заставляет человека испытывать неловкость, чувство вины и стыд, от которых он подсознательно попытается сбежать. Должнику может показаться, что отныне вы воспринимаете его как несостоятельного и слабого.