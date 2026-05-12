«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом: разбираем на примере 3 типов должников
Отношения обязательно изменятся
Первым делом стоит принять факт — способа выбить долг из друга или родственника и при этом гарантированно не поссориться, в моменте отдалиться не существует.. Невозможна такая ситуация, при которой вы дали в долг, вам его не возвращают, и это никак на отношениях не сказывается.
Я кучу раз видела, как деньги разрушают семьи. Бабушка с дедушкой живут одни, никто к ним не приезжает. Но как только квартира встает на продажу — родственники с ОМОНом дверь выносят. Это к вопросу о том, как деньги меняют людей.
Когда можно избежать конфликта? Только если вы решите простить долг. Но это все равно не гарантирует, что отношения не испортятся.
Во-первых, вы сами можете перестать доверять такому человеку. Особенно, если он просто сделал вид, что забыл про долг и никак не объяснился.
Во-вторых у вас опять могут попросить дать взаймы. И тогда уже придется либо снова дарить, либо напоминать про предыдущий должок, либо отказывать.
В-третьих, сам статус «должника» заставляет человека испытывать неловкость, чувство вины и стыд, от которых он подсознательно попытается сбежать. Должнику может показаться, что отныне вы воспринимаете его как несостоятельного и слабого.
Если же вы все-таки хотите, чтобы деньги вернули, действовать придется максимально мягко и деликатно.
У должника почти наверняка включится одна из трех защитных реакций.
Бегство — это когда человек включает игнор и «забывает» о долге.
Замирание — когда вас начинают кормить пустыми обещаниями и «завтраками».
Нападение — должник обвинит вас в жадности, неспособности войти в его положение и т.п.
Каждую из этих реакций важно грамотно отработать.
Тип первый: бегство
Человек не берет трубку, не отвечает на сообщения, при встрече говорит «ой, совсем забыл».. «Убегающих» должников специалисты условно делят на две категории
- «Забывчивый»
- Стыдящийся.
Первые могу искренне не помнить о долге. Поэтому апеллировать к совести здесь бессмысленно. Человек, который искренне «не помнит», не почувствует укора — он почувствует, будто на него нападают. И уйдет в еще более глухую оборону.
Забывчивый — это не злой человек, просто у него хаос в голове. Ему достаточно мягкого напоминания с датой и суммой, лучше в сообщении, чтобы осталась запись.
Почему напоминать лучше сообщением? Звонок требует немедленной реакции и ставит человека в угол — он либо должен что-то объяснять прямо сейчас, либо сбросить вызов, что само по себе неловко.
А так у него останется время собраться и дать адекватную реакцию.
Но как правильно напомнить?
Не «ты помнишь, что должен мне деньги?», а «давай прикинем, как тебе удобнее отдавать — раз в месяц или раз в две недели?». Вы как будто уже договорились о возврате и просто уточняете детали.
Человеку не нужно защищаться — ему нужно только выбрать вариант.
Тон при этом должен быть будничным, почти скучным, будто вы обсуждаете график выноса мусора, отметила психолог-психотерапевт Юлия Жукова.
Со стыдящимися обычно все сложнее. Он помнит про долг, но ему так неловко, что он избегает встреч и не берет трубку. Давить на него тоже бесполезно, он только глубже спрячется.
Лучше сказать: «Я знаю, что тебе тяжело. Давай ты будешь отдавать по чуть-чуть, когда сможешь. Мне важно, чтобы мы остались друзьями».
Тип второй: замирание
Должник обещает вернуть завтра, на следующей неделе, как только получит зарплату — и ничего не происходит. Зачастую такой человек в моменте искренне верит в свое обещание.
Но как только давление спадает, долг для него снова уходит на второй план.
Работать с таким человеком сложнее всего именно потому, что формально он не отказывает. Конфликта как будто нет — есть бесконечное «да-да, конечно». .
И вы в какой-то момент начинаете чувствовать себя неловко уже от самих напоминаний.
Такому должнику очень важно ставить конкретные сроки. Если вам говорят «отдам на следующей неделе», уточняйте: «В среду или в четверг? Утром или вечером?»
Тип третий: нападение
Должник не избегает разговора, он атакует первым. «Что, ты мне не друг? Не можешь подождать? Не видишь, какая у меня ситуация?» — это типичные фразы из его арсенала.
Расчет на то, чтобы сделать вас виноватым и заставить оправдываться. Не испортить отношения с таким должником сложнее всего.
Тут важно не входить в роль спасателя и не тонуть в его проблемах, а мягко, но непреклонно возвращать разговор в конструктивное русло: «Я слышу, как тебе трудно, именно поэтому давай подберем такой график, чтобы и тебе было полегче, и долг закрывался». Таким образом вы не обесцениваете его страдания, но и не позволяете им становиться почвой для оправданий.
Психотерапевт Датешидзе тоже остерегла от оправданий перед «агрессивным защитником». Лучше вообще не вступать с ним в спор.
Когда должник начинает агрессивно защищаться, обвинять в жадности или давить на жалость («У меня дети болеют, а ты со своими копейками»), не вступайте в спор. Сделайте паузу: «Я вижу, тебе тяжело. Давай вернемся к этому разговору через час». И когда вернетесь, просто повторите: «Мне жаль, что у тебя трудности. Но договоренность была. Предложи конкретную дату».
Популярные советы, которые не работают
1. «Напоминай каждый день»
По словам Аглаи Датешидзе, такое поведение превращает вас в коллектора. Постоянное давление лишь усилит агрессию или желание сбежать.
2. Пристыди публично, расскажи общим знакомым или пригрози судом»
Это гарантированно испортит отношения — причем не только с должником, но и с теми, кто окажется на его стороне.
3. «Просто прости и забудь — это же родной человек»
Сам по себе совет не так уж плох, — вы хотя бы даете человеку возможность сохранить нормальные отношения между вами.
Но совет сработает в том случае, если вы действительно готовы закрыть тему внутри себя. Также есть риск, что должник может решить, будто с вами не обязательно считаться.
4. «Пропишите все в договоре, и отношения не пострадают»
Если бы все было так просто. Семейный психолог Ольга Иванова считает, что формализация договоренностей убивает то самое доверие, из-за которого близкие люди вообще просят друг у друга деньги.
5. «При каждом удобном случае намекай на должок»
Намеки лишь копят взаимное раздражение. Человек может сделать вид, что не понимает вас, а вы будете злиться все сильнее.
Самый честный изящный способ один: давайте в долг только те деньги, которые вы готовы потерять. Если не готовы потерять — не давайте. А если уже дали и хотите сохранить отношения, признайте, что деньги, возможно, вы больше не увидите. И решите для себя, что дороже: сумма на карте или человек рядом.