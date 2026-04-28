8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
Банковские вклады
Это самый понятный способ сохранить накопления. Вы отдаете банку свои сбережения на определенный срок, а он выплачивает вам заранее известный процент.
Если сравнивать с официальной инфляцией, ставки по депозитам в 2026 году выглядят привлекательно: можно не только сберечь накопления, но и заработать.
годовых составила средняя максимальная ставка в 10 крупнейших банках, подсчитал Банк России.
Но банки готовы щедро платить только за короткие деньги. Чем дольше срок, тем ниже процент. Например, запереть средства на 3 года получится лишь под 8,93%.
Еще один нюанс: если сумма ваших вкладов в банках около 1 млн рублей или выше, вы рискуете попасть на налог, который съест часть вашей прибыли.
Вы заплатите налог с полученных процентов, если заработаете больше определенной суммы. Ее определяют каждый год. Делают это так: берут 1 млн рублей и умножают на самую высокую ключевую ставку в году. В 2016 году это 16%.
Получается, в этом году можно заработать процентами до 160 000 рублей и налог не платить. Но с той суммы, что превысит этот лимит, вы отдадите налог 13% или 15% (в зависимости от вашего общего дохода).
Плюсы
- Государство гарантированно возвращает сумму до 1,4 млн рублей в одном банке, если он потеряет лицензию.
- Вы сразу знаете точную сумму, которую получите в конце срока.
- Открыть счет можно прямо в приложении на телефоне за пару минут.
Минусы
- Ставки медленно, но верно идут вниз.
- Максимальный процент можно зафиксировать лишь на 3 или 6 месяцев.
- Вы потеряете накопленный доход, если снимите деньги до окончания срока.
Кому подойдет Тем, кто не любит лишний раз рисковать и хочет просто уберечь капитал от обесценивания.
Облигации
Ту же доходность 13% или даже выше можно зафиксировать на несколько лет. Сделать это помогут облигации — долговые ценные бумаги.
Работает это так: вы даете свои деньги в долг государству или крупной компании, а они обязуются вернуть всю сумму в конкретную дату. Пока вы держите бумагу, вам регулярно приходят заранее известные выплаты. На языке инвесторов это называется купонами.
По уровню риска этот инструмент очень близок ко вкладам, но дает инвестору гораздо больше свободы. И главное — позволяет надолго заморозить текущие привлекательные ставки.
Самые надежные облигации выпускает государство — они называются ОФЗ (облигации федерального займа). По ним Минфин сам гарантирует возврат средств. Риск здесь минимальный, но и доходность чуть скромнее.
Если хотите обгонять инфляцию бодрее, можно дать в долг бизнесу: Роснефти, Газпрому, МТС или застройщикам. Это корпоративные облигации. Они платят более щедрые проценты. Правило тут простое: чем меньше компания, тем выше купон. Но и риск того, что фирма разорится и не вернет долг, тоже возрастает.
Главное отличие облигаций от депозита — вы не теряете накопленную прибыль, если срочно понадобились наличные.
Плюсы
- Можно закрепить высокую двузначную доходность на долгие годы вперед.
- Проценты не сгорают, если вы решите продать бумагу досрочно.
- Выплаты приходят регулярно (обычно 2 или 4 раза в год), их можно сразу тратить или реинвестировать.
Минусы
- Вложенные суммы не застрахованы
- Рыночная цена самой бумаги меняется каждый день: если вы решите продать ее раньше срока, есть риск отдать ее чуть дешевле, чем покупали.
- С купонов автоматически удерживается налог 13%.
Кому подойдет Тем, кто уже перерос банковские вклады, готов сделать первый шаг на биржу, но пока совершенно не готов к американским горкам и рискам рынка акций.
Фонды денежного рынка
Они работают как безопасная копилка на брокерском счете. Вы покупаете на бирже паи фонда, а управляющая компания отдает ваши деньги в долг надежным банкам на один день. За это банки платят проценты. И так изо дня в день. В итоге ваши паи понемногу дорожают.
Доходность таких фондов почти всегда равна ключевой ставке. Сейчас она — 14,5% годовых, поэтому и инструмент приносит примерно столько же прибыли. Но зафиксировать этот процент надолго не выйдет. К следующему ставку, по прогнозам ЦБ, плавно опустят до 8-10%, и доходность вашей копилки пойдет вниз следом.
Плюсы
- Проценты капают ежедневно, вы ничего не теряете при выводе средств.
- Порог входа начинается от нескольких рублей.
- Это самый надежный инструмент на бирже: риски потерять деньги стремятся к нулю.
Минусы
- Будущий доход не зафиксирован: как только снизят ключевую ставку, прибыль упадет.
- Управляющая компания и брокер берут свои небольшие комиссии.
- С заработанной прибыли вы автоматически отдадите государству 13% налога.
Кому подойдет Людям, которые копят подушку безопасности и хотят получить доступ к деньгам в любой момент без потери процентов. Фонды денежного рынка хороши для короткой парковки свободных средств. Например, вы продали машину и не спеша подыскиваете новую, а финансы пока надежно работают на вас каждый день.
Фонды недвижимости
Чтобы защитить деньги от инфляции с помощью недвижимости, вам не нужны миллионы на покупку квартиры. Достаточно купить паи специального фонда на бирже в приложении через вашего брокера — и вы станете совладельцем огромного склада или бизнес-центра и начнете регулярно получать часть прибыли от аренды.
Общаться с арендаторами и чинить протекающие крыши вам не придется, но за комфорт нужно платить. За свою работу управляющая компания берет комиссию — обычно от 1% до 3% от стоимости всех активов фонда стабильно каждый год. Иногда к этому прибавляется еще до 20% от сверхприбыли.
Все эти расходы снижают вашу итоговую доходность, поэтому перед покупкой пая важно внимательно читать условия и изучать, из чего состоит комиссия.
В 2025 году такие вложения приносили инвесторам от 15% до 37% годовых.
Но аналитики предупреждают: бурный рост арендных ставок на склады замедляется из-за большого количества новых объектов. Поэтому рассчитывать на сверхприбыль в ближайшие месяцы не стоит. Это игра вдолгую — эксперты советуют вкладывать деньги на 3–5 лет.
Плюсы
- Защита от инфляции за счет регулярного роста арендной платы и удорожания самих зданий.
- Низкий порог входа — от нескольких рублей или сотен.
- Юридическая безопасность: даже если управляющая компания разорится, имущество фонда останется у пайщиков.
Минусы
- Высокие комиссии за управление съедают часть дохода.
- Трудно быстро продать свой пай на бирже без потери в деньгах.
- Есть риск, что склады будут простаивать пустыми, если управляющая компания сработает плохо.
Кому подойдет Вариант для людей, которые хотят добавить недвижимость в свои накопления, но не готовы брать ипотеку и покупать отдельную квартиру.
Акции
Покупка акций делает вас полноправным совладельцем крупного бизнеса. Например, МТС или ЛУКОЙЛа.
Доход инвестора в акции состоит из двух частей. Первая — разница в цене: вы покупаете бумагу дешевле, а продаете дороже. Вторая — дивиденды. Это часть прибыли, которой компания регулярно делится со своими акционерами.
На длинной дистанции бизнес перекладывает инфляцию на покупателей: товары и услуги дорожают, выручка корпораций растет, а следом увеличиваются и ваши дивиденды.
Последние три года российский рынок топчется на месте: котировки практически не растут. Все это время ключевая ставка Банка России была высокой, и доходила до 21%. Занимать на развитие было очень дорого, а потому расширяться и наращивать прибыль стало сложнее.
Покупка бумаг теперь — это скорее ставка на будущее восстановление экономики. Но когда эта ставка сработает, никто не знает.
Плюсы
- Начать инвестировать можно имея в кармане всего несколько сотен рублей.
- Вы можете регулярно получать пассивный доход в виде дивидендов.
- Купить или продать акции можно за считанные секунды в приложении брокера.
Минусы
- Высокий риск: цена бумаг меняется каждую минуту и может сильно падать на плохих новостях.
- Дивиденды не гарантированы — компания может в любой момент отменить выплаты, если решит поберечь деньги.
Кому подойдет Людям, которые готовы спокойно смотреть, как баланс брокерского счета временно уходит в минус. Поскольку это рискованный инструмент, эксперты советуют выделять на акции лишь часть своих накоплений, сочетая их с более надежными вкладами или облигациями.
Золото
Исторически это главная страховка от обесценивания денег и любых кризисов. Обычно инвесторы скупают драгоценные металлы в неспокойные времена.
Но перекладывать все накопления в золото прямо сейчас может быть опасно. Во-первых, за последний год оно уже слишком подорожало — на 40%. Если в конце апреля 2025 года за унцию давали $3350, то сейчас — $4700. После столь бурного роста вероятен откат.
В 2026 году мы уже видели, как резко золото может упасть в цене — буквально на 19% за два дня. И это вторая причина, по которой с драгметаллом стоит быть осторожнее: котировки слишком резко прыгают прыгают вверх-вниз.
Какие сценарии наиболее вероятны до конца 2026 года, описали здесь.
Плюсы
- Надежная защита от падения курса рубля по отношению к доллару.
- Металл никогда не обесценится до нуля (в отличие от акций обанкротившейся компании).
- Купить золото можно разными способами: от реального слитка в банке до записи на брокерском счете.
Минусы
- Инструмент не приносит процентов или дивидендов, пока вы им владеете.
- Сейчас цена меняется слишком резко — можно купить на пике и уйти в серьезный минус.
- Если покупать реальные физические монеты или слитки, их сложно и дорого хранить дома.
Кому подойдет Золото отлично работает для людей, которые хотят добавить небольшую долю стабильности в свой портфель на случай серьезных мировых потрясений, но при этом могут спокойно пережить временные падения цен.
Валюта
Многие по привычке скупают иностранные деньги при любом кризисе. Правда, сейчас делать это стало сложнее.
Китайские юани вы можете свободно приобрести на Московской бирже через приложение брокера и держать на счете. А вот доллары и евро там больше не торгуются. За наличными придется идти в обменник или отделение банка, где курс обычно менее выгодный: банки продают дороже, а покупают у вас дешевле.
Но главное — хранить валюту просто так бессмысленно. На длинной дистанции она проигрывает практически всем другим финансовым инструментам. Аналитики подсчитали: если бы в 1998 году вы купили доллары на 10 000 рублей и просто хранили их, сейчас они превратились бы примерно в 131 тысячу рублей (с учетом роста курса).
При этом официальная инфляция за это время съела гораздо больше: чтобы просто сохранить покупательную способность тех 10 тысяч, нужно иметь 260 тысяч рублей. Доллар с этой задачей не справился, как евро и юань.
Плюсы
- Иностранные наличные защитят ваши сбережения в моменты резкого падения курса рубля.
- Физические купюры точно не заморозят на банковском или брокерском счете.
- Деньги всегда под рукой, если вы решите поехать в отпуск за границу.
Минусы
- Исторически валюта проигрывает инфляции.
- Из-за разницы курсов покупки и продажи в банках вы теряете часть денег сразу же, как только отходите от кассы.
- Хранить крупные суммы наличных дома просто небезопасно.
Кому подойдет Тем, кто планирует поездку за рубеж в обозримом будущем и хочет заранее отложить нужную сумму. В качестве инвестиции валюту можно рассматривать лишь на крошечную долю от ваших накоплений — исключительно как психологическую страховку на случай резкого ослабления рубля, но точно не как инструмент для приумножения капитала.
Криптовалюта
Это самый непредсказуемый и рискованный инструмент из всех возможных. Ваши сбережения могут как удвоиться за пару недель, так и обесцениться почти до нуля.
Когда вы покупаете биткоин или другие виртуальные монеты, вы получаете просто строчки кода на экране сматрфона. В отличие от акций или недвижимости, крипта не производит товары и не приносит арендной платы. Ее цена зависит от информационного шума и действий крупных спекулянтов. Заявление известного лица в интернете может мгновенно обрушить рынок, оставив обычных людей с огромными убытками.
Плюсы
- Вы можете получить сверхприбыль, если вам сильно повезет и купленная монета резко подорожает на волне хайпа.
- Деньги можно переводить круглые сутки в любую точку мира без выходных.
Минусы
- Безумные ценовые «качели»: ваши сбережения могут рухнуть в три раза за считанные дни.
- Процесс быстро превращается в азартную игру, которая съедает все свободное время и нервы.
Кому подойдетКриптовалюта категорически не годится для того, чтобы защищать свою финансовую подушку от инфляции или копить детям на обучение. Это скорее билет на американские горки для искателей острых ощущений, которые осознают, что могут уйти с пустыми карманами.
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям.
Редакция не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. И не рекомендует использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.