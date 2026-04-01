Как не потерять на облигациях: 3 популярные ошибки и портфель на 2026 год
Ошибка 1: покупать облигацию только из-за большого купона
Купон — это процент, который компания или государство платит вам за то, что вы одолжили деньги. Чем он выше, тем заманчивее выглядит бумага. Но купон — лишь часть дохода.
Представьте: вы видите облигацию с купоном 15% годовых. Звучит отлично. Но если вы покупаете ее не по номиналу, а дороже — скажем, за 110% от номинала, — реальная доходность окажется ниже. Вы как будто покупаете товар с наклейкой «скидка 15%», но сама цена уже завышена. В итоге выгода съедается переплатой.
Поэтому аналитики «СберИнвестиций» советуют смотреть не на купон, а на доходность к погашению — это итоговый показатель, который учитывает и купонные выплаты, и цену покупки, и срок до погашения. Именно он показывает, сколько вы реально заработаете, если будете держать бумагу до конца.
Найти доходность к погашению просто: она есть в карточке любой облигации в приложении вашего брокера.
Ошибка 2: игнорировать кредитный рейтинг
Если компания предлагает купон заметно выше рынка, значит, иначе деньги у инвесторов не занять. Например, облигации крупной надежной компании («голубой фишки») дают около 14% годовых. Бумаги небольшого эмитента (так называют того, кто выпускает облигации) с неустойчивым финансовым положением — уже 16–17% и выше.
Разница в 2–3 процентных пункта выглядит соблазнительно, но это плата за риск дефолта, то есть ситуации, когда компания не сможет вернуть долг.
С 2025 года дефолты по облигациям в России происходят все чаще. Главной риск вложений в такие бумаги разбирали здесь.
Чтобы не попасть в такую ловушку, стоит проверить кредитный рейтинг эмитента. Его присваивают рейтинговые агентства — это независимая оценка того, насколько компания способна расплатиться по долгам. Чем выше рейтинг, тем надежнее бумага.
Найти рейтинг можно прямо в приложении брокера — в карточке облигации. Или в интернете: достаточно вбить название эмитента и серию выпуска. Подробнее про рейтинги облигаций и другие критерии, на которые нужно смотреть, в нашей предыдущей статье.
Ошибка 3: вкладывать все в одну бумагу и без стратегии
Начинающие инвесторы нередко покупают одну-две облигации и считают, что портфель готов. Но если у эмитента возникнут проблемы, весь капитал окажется под ударом.
Аналитики «СберИнвестиций» советуют распределять вложения по разным секторам экономики — это снижает риски: проблемы в одной отрасли не потянут за собой весь портфель.
Кроме того, стоит заранее выбрать стратегию. Их несколько.
- Лесенка — покупаете облигации с разными сроками погашения. Когда один выпуск гасится, вкладываете деньги в следующий. Так вы не зависите от ситуации на рынке в один конкретный момент.
- Колесо — купонные выплаты, которые вы получаете, сразу направляете на покупку новых бумаг. Капитал постепенно растет за счет реинвестирования.
Обе стратегии доступны любому частному инвестору и не требуют постоянного слежения за рынком.
Почему сейчас хорошее время для облигаций
Банки снижают ставки по вкладам быстрее, чем Центробанк опускает ключевую ставку. С лета 2025 года максимальная ставка в крупнейших банках упала с 22,3 до 13,8% годовых. А облигации на этом фоне дают больше: государственные бумаги — в среднем 14,5% годовых, корпоративные — 15,8%. И зафиксировать эту доходность можно на несколько лет вперед, а не на 3–6 месяцев, как по вкладу.
Неудивительно, что россияне это заметили. В январе сделки с облигациями на Московской бирже совершали 710 800 человек — на 51% больше, чем год назад. За месяц люди вложили в эти бумаги 93,5 млрд рублей.
ФАКТ
В 2025 году облигации принесли инвесторам в среднем 25% годовых — больше, чем вклады, акции, недвижимость и криптовалюта. Подробнее о буме облигаций в России — в нашем материале.
Центробанк планирует опустить ключевую ставку до 13,5–14,5% в 2026 году и до 8–9% в 2027-м. Когда ставки в экономике падают, облигации с высоким фиксированным купоном растут в цене. Инвестор зарабатывает дважды: получает купонные выплаты и выигрывает от роста стоимости самой бумаги.
Аналитики «СберИнвестиций» считают, что на горизонте 2026–2027 годов долгосрочные облигации с фиксированным купоном — наиболее привлекательный класс активов с точки зрения соотношения риска и доходности. По их прогнозу, 10-летние ОФЗ могут принести около 27% за текущий год, корпоративные облигации с фиксированным купоном — около 20%.
Как собрать портфель на 2026 год, чтобы не повторить чужих ошибок
Разобравшись с типичными ошибками, можно перейти к главному вопросу: а что конкретно покупать? Аналитики «СберИнвестиций» предлагают сбалансированный портфель, который сочетает доходность и защиту от рисков.
ВАЖНО
Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Структура портфеля зависит от вашей финансовой ситуации, горизонта инвестирования и готовности к риску.
Основу портфеля — 35% — аналитики отводят рублевым облигациям с фиксированным купоном. Прежде всего долгосрочным ОФЗ: именно они больше всего выиграют от снижения ключевой ставки. Среди корпоративных бумаг стоит выбирать эмитентов с высоким кредитным рейтингом — и не гнаться за теми, кто обещает максимальный купон.
Еще 17% — рублевые флоатеры. Это облигации с плавающим купоном, который меняется вслед за ключевой ставкой. Пока ставка высокая, они приносят хороший доход. А если снижение ставки вдруг затормозит, флоатеры выступят страховкой для портфеля.
20% аналитики рекомендуют держать в валютных облигациях: 10% — в юаневых, 7% — в долларовых, 3% — в евровых. Это защита на случай ослабления рубля.
Еще 20% — золото и серебро. Драгметаллы традиционно держат портфель в периоды турбулентности.
Оставшиеся 8% — российские акции. Лучше выбирать компании с высокими и предсказуемыми дивидендами: нефтегаз, финансы, телеком. По мере снижения ставок дивиденды частично заменят купонный доход.
Активно управлять таким портфелем — то есть постоянно следить за рынком и переставлять бумаги — удел профессионалов. Для большинства частных инвесторов стратегия «купил и держи» в сочетании с периодической ребалансировкой портфеля будет эффективнее.
