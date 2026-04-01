Ошибка 1: покупать облигацию только из-за большого купона

Купон — это процент, который компания или государство платит вам за то, что вы одолжили деньги. Чем он выше, тем заманчивее выглядит бумага. Но купон — лишь часть дохода.

Представьте: вы видите облигацию с купоном 15% годовых. Звучит отлично. Но если вы покупаете ее не по номиналу, а дороже — скажем, за 110% от номинала, — реальная доходность окажется ниже. Вы как будто покупаете товар с наклейкой «скидка 15%», но сама цена уже завышена. В итоге выгода съедается переплатой.

Поэтому аналитики «СберИнвестиций» советуют смотреть не на купон, а на доходность к погашению — это итоговый показатель, который учитывает и купонные выплаты, и цену покупки, и срок до погашения. Именно он показывает, сколько вы реально заработаете, если будете держать бумагу до конца.

Найти доходность к погашению просто: она есть в карточке любой облигации в приложении вашего брокера.

Ошибка 2: игнорировать кредитный рейтинг

Если компания предлагает купон заметно выше рынка, значит, иначе деньги у инвесторов не занять. Например, облигации крупной надежной компании («голубой фишки») дают около 14% годовых. Бумаги небольшого эмитента (так называют того, кто выпускает облигации) с неустойчивым финансовым положением — уже 16–17% и выше.

Разница в 2–3 процентных пункта выглядит соблазнительно, но это плата за риск дефолта, то есть ситуации, когда компания не сможет вернуть долг.