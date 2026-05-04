В России мужчины стали чаще оформлять «декретные». Как эта схема помогает увеличить доходы семьи?
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Правда ли, что отцов в декрете стало больше
Сказать наверняка нельзя.
Если говорить о мужчинах, получающих пособие по уходу за ребенком, то их число действительно растет. Как рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, таких стало кратно больше за последние годы.
выросло абсолютное число мужчин в декрете с 2020 по 2025 год (по данным Росстата)
Доля же мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком до полутора лет выросла за последние годы с 2 до 12,5%.
Аналогичные цифры (12,5%) звучали в октябре 2025 года, только тогда это была доля отцов и дедушек среди всех «отпускников» с малышами.
Сейчас больше среди получателей пособия по уходу за ребенком жителей крупных городов с высокими доходами: Москва и Санкт-Петербург, Тюменская область и Татарстан.
«Интересно, что в отпуск выходят отцы с высокой оплатой труда», — подчеркнула Лебединская.
Исследование СПбГУ, на которое ссылается эксперт, показало, что почти каждый второй российский отец готов к отпуску по уходу за ребенком. Помимо тех 12,5%, уже оформивших пособие, еще 35% хотели бы, но пока не могут взять такой отпуск.
Зачем мужчинам оформлять пособие по уходу за ребенком
Нужно понимать, что число мужчин, получающих пособие по уходу за ребенком, и число мужчин, которые реально сидят с малышом (или малышами) дома, отличаются.
Нередко отцы оформляют декрет формально, потому что получают больше супруги (или вообще что-то получают, в отличие от нее), и продолжают работать.
Если мужчина получает больше женщины, то и пособие будет больше, даже если фактически с ребенком сидит мать. Это позволяет увеличить совокупный доход семьи, особенно если мать не работает или работает неофициально.
Возьмем семью из трех человек: мама, папа и новорожденный. Мама до отпуска по беременности и родам получала 50 тысяч рублей, а папа зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. Пособие по уходу за ребенком у мамы составит около 20 тысяч рублей (40% от среднего заработка за последние 2 года), а у папы — уже 40 тысяч.
Пособие в таком случае выгоднее оформить на папу. Он будет и зарабатывать по 100 тысяч ежемесячно, и получать для семьи 40 тысяч рублей пособия.
Неизвестно, сколько мужчин, оформивших пособие по уходу за ребенком, в действительности сидят дома с малышом. Такой статистики нет.
Как оформить пособие по уходу за ребенком на работающего отца
Воспользоваться схемой довольно просто.
Этап 1. Отец пишет заявление на отпуск по уходу за ребенком и на назначение пособия. К заявлению нужно приложить копию свидетельства о рождении.
Этап 2. Работодатель издает приказ и передает сведения в Социальный фонд России (СФР).
Этап 3. После назначения выплат отец может выйти на работу (в том числе на полный день), а мать — оформить отпуск по уходу без пособия (по согласованию с работодателем, если она не работает или работает неофициально). Пособие продолжит получать отец.
Если в семье получает больше женщина и в «бесплатный» декрет собирается папа, порядок действий будет аналогичным.
Если в семье получает больше женщина и в «бесплатный» декрет собирается папа, порядок действий будет аналогичным.
Запретят ли оформлять пособие по уходу за ребенком на работающего отца
Законодательство прямо не запрещает получать пособие по уходу за ребенком одному родителю, когда фактически за ребенком ухаживает другой. Но государство может внести изменения в будущем, если сочтет, что схема используется для злоупотреблений, заявила «Теперь вы знаете» Мария Ермилова.
Уже сейчас СФР отслеживает такие случаи, и при выявлении признаков фиктивного оформления могут возникнуть вопросы. Но пока работа и получение пособия одновременно разрешены, и предпосылок к скорому запрету не наблюдается.
Так что пока переживать не стоит — схема с отцовским пособием и бесплатным маминым декретом (или наоборот) будет работать и дальше.