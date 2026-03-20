Как оформить декретные в 2026 году и не упустить ни копейки. Гайд
Какие выплаты можно получить в декрете в 2026 году
Под декретом или декретным отпуском в народе обычно подразумевают 2 отпуска, которые идут друг за другом: по беременности и родам и по уходу за ребенком. Молодые родители часто их путают или воспринимают как один общий период.
Отпуск по беременности и родам (он же больничный на 140 дней) и отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет) — это разные вещи. Заявления на них пишут отдельно, и деньги платят по-разному.
Отпуск по беременности и родам
По ТК РФ он 70 дней до беременности и 70 дней после родов для обычной беременности. При многоплодной — 84 дня до родов и 110 дней после. А если ребенок один и роды осложненные, то после родов дают 86 дней.
Сам отпуск оформляют на основании больничного листа только будущей матери. Размер пособия рассчитывается как 100% среднего заработка за 2 полных года, которые предшествуют году ухода в декрет. Он не может быть меньше МРОТ.
Отпуск по уходу за ребенком
Сам отпуск длится, пока ребенку не исполнится 3 года, но пособие выплачивают до его 1,5 лет. Это пособие (и отпуск) уже может оформить не только мама, но и отец, бабушка/дедушка или другие родственники, которые будут ухаживать за ребенком.
Количество мужчин, которые оформляют отпуск по уходу за ребенком и параллельно работают, растет: в 2024 году их было 82 000 человек, или около 5% от всех «декретников».
Пособие выплачивают в размере 40% среднего заработка за 2 предыдущих года или МРОТ (если средний заработок низкий).
Помимо этого, можно получить:
- Единовременное пособие при рождении ребенка — одному из работающих родителей.
- Единое пособие — если у семьи среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека.
- Материнский капитал и пособия для детей военных, семьям в новых регионах РФ и другие.
Однако эти выплаты уже не связаны напрямую с декретным отпуском.
Что изменилось в отношении декрета и декретных выплат в 2026 году
Нововведений в 2026 году по декретному отпуску и связанным с ним выплатам всего два.
Сумму декретных проиндексировали
В 2026 году произошло традиционное ежегодное индексирование выплат и пособий, поэтому декретные стали немного больше.
|Минимальная сумма
|Максимальная сумма
|Вид пособия
|124 702,20 рубля
|955 836 рубля
|Пособие по беременности и родам за 140 дней
|138 953,88 рубля
|1 065 074,40 рубля
|Пособие по беременности и родам за 156 дней
|172 801,62 рубля
|1 324 515,60 рубля
|Пособие по беременности и родам за 194 дня
|10 837,20 рубля (ежемесячно)
|83 021,18 рубля (ежемесячно)
|Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Вместе с ними, конечно же, проиндексировали и материнский капитал, и различные дополнительные выплаты для родителей. Например, единовременное пособие при рождении ребенка.
Для страхового стажа будут считать весь декрет
Раньше в страховой стаж для страховой пенсии время, проведенное в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, включали в ограниченном объеме. Можно было учесть не более 6 лет суммарно.
Теперь это ограничение сняли, с 2026 года в страховом стаже учитываются все периоды отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет.
Кроме того, при многоплодной беременности будет зачитываться стаж за каждого ребенка сразу. То есть, если родилась двойня и женщина находилась в отпуске по уходу за ними до 1,5 лет, в страховой стаж пойдут 3 года.
Как выйти в декрет в 2026 году и получить пособия
Главное, что нужно запомнить, — каждый отпуск и каждое пособие оформляются отдельно.
Рассказываем, как это сделать.
Уйти в отпуск по беременности и родам
Первая часть декрета — отпуск по беременности и родам.
Для него нужно встать на учет в женской консультации и открыть больничный лист по беременности и родам. Это делают на 30-й неделе для обычной беременности и на 28-й для многоплодной.
Больничный появится в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах», а также информация о нем автоматически уйдет в Социальный фонд и к работодателю.
Дальше нужно подать работодателю заявление на отпуск по беременности и родам в свободной форме с указанием номера и даты электронного больничного листа.
На само пособие никакие дополнительные заявления подавать не требуется. После того как Социальный фонд получит информацию от работодателя, в течение 10 дней он назначает и выплачивает пособие.
Уйти в отпуск по уходу за ребенком
Когда закончится отпуск по беременности и родам, мать, отец или кто-то из родственников могут оформить новый отпуск — по уходу за ребенком и выплаты к нему.
Здесь понадобятся:
- заявление на пособие по установленной ;
- заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.
Их нужно подать работодателю.
Свидетельство о рождении ребенка и информацию о том, что другой родитель или родственники не запрашивали пособие и не ушли в отпуск по уходу, Соцфонд подтянет автоматически.
После получения данных от работодателя Социальный фонд в течение 10 дней назначает выплаты.
Если в семье несколько детей младше полутора лет, пособия по уходу за детьми суммируются.
Как максимально выгодно уйти в декрет в 2026–2027 годах
Главное правило больших декретных выплат — высокие белые доходы перед ними. Но это не единственное, что важно знать для выгодного декрета.
Подавайте заявление не позже 30-й недели
Больничный по беременности и родам открывается с 30-й недели, и именно в этот момент имеет смысл выходить в декрет, чтобы получить пособие за все 140 дней (или больше при многоплодной беременности / осложненных родах) как положено.
Уйдете, например, с 34-й недели — получите меньше денег: с вычетом «лишних» 4 недель, которые проработали.
Единственная ситуация, когда уходить в декрет выгодно позже, — если зарплата существенно выше, чем максимальное пособие.
Однако следует иметь в виду, что в случае госпитализации во время родов оформляется больничный, за который пособие по беременности и родам не начисляется.
Выходите на работу в отпуске по уходу за ребенком
Чтобы получить полное пособие по беременности и родам, нужно официально быть в декрете и отдыхать. А вот пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет можно совмещать с получением зарплаты.
С января 2024 года действует , который позволяет сохранить пособие по уходу за ребенком даже при досрочном выходе на работу на полный день.
Раньше можно было совмещать пособие и зарплату только при работе на неполный день.
Каждая вторая (55%) россиянка в 2025 году выходила из декрета раньше срока или вообще им не пользовалась, как говорит телеграм-канал Baza.
Замените годы расчета для пособия
Если вы идете в декрет в 2026 году, для расчета сумм пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком не всегда должны автоматически считаться доходы за 2024 и 2025 годы. Срок можно сдвинуть, если вы недавно вышли из предыдущего декрета.
Самая частая и печальная ошибка мам в декрете, которые идут во второй декрет подряд, — не просить заменить годы. Бухгалтерия автоматом посчитает по последним двум годам, где у вас был нулевой доход, и насчитает копейки.
Напишите заявление с просьбой сдвинуть расчетный период на более ранние годы, когда у вас была хорошая зарплата. Но учитывайте, что сдвинуть можно только на годы, которые идут непосредственно перед расчетным периодом.
То есть, если предыдущий декрет был в 2024 году (допустим, вы брали его не полностью), для расчета пособия можно запросить 2022–2023 годы.
При смене работы запросите справку о зарплате
С 2023 года справку о заработке по форме 182н отменили, поскольку Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединили в Социальный фонд и настроили электронное взаимодействие работодателей и страховщика. Поэтому теперь данные о зарплате у прошлых работодателей текущий получает напрямую от Социального фонда.
Однако, если для расчета пособия нужно учитывать периоды до 2023 года (например, как выше говорили, женщина вышла в один декрет, а следом в другой), лучше запросить у старого работодателя справку.
В чем особенности декретных пособий для ИП
Если ИП совмещает предпринимательство и работу по найму, он будет получать «декретные» от работодателя.
Но когда у человека есть исключительно ИП, он может уходить в декрет и получать пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет только в одном случае — если оформляет добровольное страхование в Соцфонде.
Здесь важно знать несколько моментов.
Сумма пособия не зависит от дохода
В отличие от наемных сотрудников, которым пособие считают исходя из их заработка за предыдущие два года, для ИП размер дохода от бизнеса не играет никакой роли. Даже если ИП будет зарабатывать 1 млн в месяц или сидеть с нулевой выручкой, сумма пособия будет одинаковой для всех.
Расчет идет от МРОТ — минимального размера оплаты труда, установленного государством на текущий год. Доход ИП при этом просто неоткуда взять: в системе добровольного страхования учитывается только факт уплаты взносов, а не размер прибыли.
Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно за весь период декретного отпуска. ИП получит минимальную сумму по МРОТ — около 125 000 рублей за 2026 год.
А пособие по уходу за ребенком до полутора лет Соцфонд будет перечислять ежемесячно в размере 40% от МРОТ. В 2026 году это 10 837 рублей в месяц.
О выплатах нужно позаботиться заранее
Чтобы получать пособия в декрете, ИП нужно уплатить страховые взносы за предыдущий год. То есть, если в декрет вы собираетесь в 2027 году, нужно сделать взносы за 2026 год.
Стоимость страхового года для ИП считается по формуле: 2,9% * МРОТ * 12. Для 2026 года это 2,9% * 27 093 * 12 = 9 428,36 рубля.
Эти деньги можно уплачивать по частям или целиком — главное, до конца календарного года.
Если взносы за 2025 год не уплачены — пособий в 2026 году не будет. Ни по беременности и родам, ни по уходу за ребенком. Это правило работает уже не первый год.
Во время ухода за ребенком есть льготы
Если ИП выходит в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, он может не платить страховые взносы. Но только если ИП действительно «отдыхал» — не занимался предпринимательством и не получал доход.
Для этого нужно подать заявление онлайн через личный кабинет ИП на сайте налоговой или в отделение ФНС по месту учета. Нужно будет [приложить](свидетельство о рождении ребенка).
В начале марта 2026 года депутат Леонид Слуцкий направил в Минфин обращение с предложением позволить ИП не платить фиксированные страховые взносы в период беременности и родов и ухода за ребенком до 3 лет.
Резюмируем: особенности выхода в декрет и получения декретных выплат кардинально не изменились в 2026 году — только суммы проиндексированы с учетом МРОТ и стало меньше ограничений по учету декрета в страховом стаже.