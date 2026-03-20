Вместе с ними, конечно же, проиндексировали и материнский капитал, и различные дополнительные выплаты для родителей. Например, единовременное пособие при рождении ребенка.

Для страхового стажа будут считать весь декрет

Раньше в страховой стаж для страховой пенсии время, проведенное в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, включали в ограниченном объеме. Можно было учесть не более 6 лет суммарно.

Теперь это ограничение сняли, с 2026 года в страховом стаже учитываются все периоды отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет.

Кроме того, при многоплодной беременности будет зачитываться стаж за каждого ребенка сразу. То есть, если родилась двойня и женщина находилась в отпуске по уходу за ними до 1,5 лет, в страховой стаж пойдут 3 года.

Как выйти в декрет в 2026 году и получить пособия

Главное, что нужно запомнить, — каждый отпуск и каждое пособие оформляются отдельно.

Рассказываем, как это сделать.

Уйти в отпуск по беременности и родам

Первая часть декрета — отпуск по беременности и родам.

Для него нужно встать на учет в женской консультации и открыть больничный лист по беременности и родам. Это делают на 30-й неделе для обычной беременности и на 28-й для многоплодной.

Больничный появится в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах», а также информация о нем автоматически уйдет в Социальный фонд и к работодателю.

Дальше нужно подать работодателю заявление на отпуск по беременности и родам в свободной форме с указанием номера и даты электронного больничного листа.

На само пособие никакие дополнительные заявления подавать не требуется. После того как Социальный фонд получит информацию от работодателя, в течение 10 дней он назначает и выплачивает пособие.

Уйти в отпуск по уходу за ребенком

Когда закончится отпуск по беременности и родам, мать, отец или кто-то из родственников могут оформить новый отпуск — по уходу за ребенком и выплаты к нему.

Здесь понадобятся:

заявление на пособие по установленной форме ;

; заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.

Их нужно подать работодателю.