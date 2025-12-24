Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
*Источник: РБК
Проанализируйте реальную степень риска от ИИ
Сегодня ИИ может брать на себя рутинные, выстроенные по шаблону процессы: принимать звонки в колл-центре и давать стандартизированный ответ, собирать презентацию из имеющихся данных, переводить текст на другой язык. В этих процессах он начнет «подменять» сотрудников.
Все, что можно делать за компьютером на уровне действий и логики, ИИ может освоить. К примеру, труд junior-специалиста может быть декомпозирован на функции AI-агентов — одного человека уже можно заменить 15–20 агентами.
Однако даже в рутинной работе ИИ может совершать ошибки — например, «галлюцинировать». Выдумывать то, чего нет. С этим можно столкнуться при создании текстов или поиске информации: ИИ приводит в пример кейсы несуществующих компаний и цитаты несуществующих людей.
Юрист Стивен Шварц защищал истца — пассажира авиакомпании Avianca — и подобрал с помощью ChatGPT похожие судебные дела, которые завершились в пользу истца. Выдачу нейросети он проверил только вопросом к ней же — подлинные ли эти случаи. Нейросеть сказала «да», но в действительности этих дел никогда не существовало.
Ошибки ИИ может допускать в самых разных моментах, поэтому без проверяющего или контролирующего сотрудника никак.
Практика показывает, что ИИ справляется быстрее с задачами бухгалтеров-операционистов, но даже в этой, казалось бы, рутинной работе есть много подводных камней. За работой ИИ необходим глаз да глаз. Если компания заботится о корректности учетных данных, то работу ИИ необходимо проверять и корректировать недочеты человеку.
Кроме того, стоит процессу хоть немного отойти от стандартизированного плана, и ИИ уже становится менее полезен. Например, в колл-центр обращается человек с вопросом, который не описан для алгоритма, или при создании презентации нужен нестандартный подход. ИИ не может подключить эмоции, эмпатию, не может в полноценное творчество. Все это остается за человеком.
Там, где критичны доверие и компетентность, человек останется ключевым звеном. Поэтому руководителю необходимо выстраивать карту компетенций на горизонте трех-пяти лет и не бояться замещения, а планировать, какие роли должны быть автоматизированы, а какие усилены человеком.
Поэтому, если в ваших задачах есть хоть что-то, кроме сухой рутины и строгого следования алгоритмам, вас не заменит ИИ. Но может заменить человек, который научился пользоваться этим ИИ и повышать скорость и качество своей работы.
Оцените свой уровень владения ИИ
В первую очередь проанализируйте, насколько хорошо вы сейчас взаимодействуете с ИИ в рамках своей работы.
Можно выделить пять уровней ИИ-нативности:
- Beginner: эффективная постановка задач. ИИ становится личным ассистентом, вы умеете ставить ему задачи и ускорять свою рутину. Главные навыки — базовый промпт-инжиниринг и голосовой ввод.
- Intermediate: специализированный инструментарий. Вы осознаете, что не все задачи можно решить одним универсальным чат-ботом, и начинаете применять узконаправленные инструменты. Например, Gamma.app для презентаций.
- Upper Intermediate: архитектор No-Code-систем. Вы начинаете создавать автоматизированные рабочие процессы, которые работают круглосуточно без вашего участия.
- Advanced: вайб-кодинг и MVP. Вы научились быстро создавать и проверять гипотезы с помощью ИИ-инструментов, заточенных под код.
- AI Architect: построение технологического бизнеса. Вы умеете создавать новые, масштабируемые IT-продукты с глубокой интеграцией ИИ.
По мере развития ИИ специалистам нужно будет повышать свой уровень ИИ-нативности. Поэтому, даже если сейчас, например, вы уже на второй ступени, не останавливайтесь. Продолжайте практику — объединитесь со специалистами своего уровня, создайте рабочую группу в компании, участвуйте в хакатонах.
Самое главное в работе с новыми подходами — скорость. Каждый месяц появляются новые инструменты и технологии. Поэтому обучение искусственному интеллекту должно стать частью жизни, как бусидо для самурая. Ключевая адаптация, которую мы можем реализовать уже сейчас, — это подстроить свое мышление к искусственному интеллекту.
Более детально уровни ИИ-нативности в таблице:
|Уровень
|Суть взаимодействия с ИИ
|Инструменты
|Beginner
|Эффективная постановка задач через нейросети
|Основные LLM-модели (ChatGPT 4o, YandexGPT, Claude 3)
|Intermediate
|Применение узконаправленных инструментов под отдельные задачи
|Gamma.app, Tome, Perplexity AI, Manus AI, Julius AI, ChatGPT Advanced Data Analysis
|Upper Intermediate
|Создание бизнес-процессов без единой строчки кода
|No-code платформы (Make.com, n8n.io), API различных сервисов (Telegram, Google Sheets, CRM, AI-модели)
|Advanced
|Вайб-кодинг — быстрое создание и проверка гипотез ИИ-инструментами, которые заточены под код
|Редакторы кода (Cursor, Replit)
|AI Architect
|Создание новых, масштабируемых ИТ-продуктов с глубокой интеграцией ИИ
|Системы контроля версий (Git, GitHub), платформы для деплоя (Vercel, Netlify), передовые технологии AI (RAG, LangChain)
Научитесь автоматизировать рутину с ИИ
Если вы находитесь на начальном этапе взаимодействия с ИИ и не знаете, как к нему подступиться, задайте себе вопрос: «Какие куски моей работы можно описать и автоматизировать?» Такие рутинные моменты наверняка есть в любой профессии, даже самой креативной.
Каждый процесс можно разложить по шагам: что запускает работу, какие данные нужны, что вы делаете, где принимаете решение, что получается, как проверяете. ИИ может собрать данные, применить критерии, предложить варианты. А вы проверите, скорректируете и примете финальное решение.
Начинайте с простых и доступных ИИ-инструментов: кроме ChatGPT и Claude, есть бесплатные версии GigaChat от Сбера и «Алисы AI» от «Яндекса», которым можно передать повторяющиеся задачи. Научитесь оформлять свои процессы в виде инструкций, работать с проектами.
Простой план по обкатке ИИ-ассистентов:
- Выберите три-пять процессов из своей работы. Для каждого запишите, что запускает, какие данные нужны, что делаете, где решаете, что получается, как проверяете.
- Научитесь давать ИИ четкие инструкции. Хороший промпт — это 80% нужного результата. Вы тратите 10 минут на финализацию вместо 45 минут на все «с нуля».
- Запустите один базовый повторяющийся процесс с ИИ. Оцените результат в чем-то измеримом — сэкономленные часы, скорость выполнения задачи.
- Покажите результат руководству. А также тем, кто отвечает за ИИ в компании, если такие есть, — спросите, как делать больше.
Еще Константин Башкатов советует попробовать Perplexity для умного поиска информации, а Notebook LM станет вашей второй памятью. Скидываете туда статьи, видео, подкасты, записи встреч. Потом за минуту находите то, что читали полгода назад.
Развивайте компетенции, которые ИИ не освоит
Исследование одного из американских университетов, опубликованное в июле 2025 года, показало, как меняется ценность разных навыков в связи с развитием ИИ. Обработка информации и все вокруг нее (анализ данных, мониторинг процессов) теряет в ценности, поскольку ИИ справляется с этим. На первый план выходят межличностное общение и эмоциональный интеллект.
В будущем ключевой станет человеческая агентность: способность управлять, участвовать, взаимодействовать, а не просто обрабатывать данные. Растут в ценности навыки обучения, коммуникации, организации, координации.
Найдите в своей профессии те участки работы, где ИИ будет сложно с вами конкурировать.
Расширяйте сферу функциональных обязанностей, где требуются эмпатия, творчество и другие качества. И вместе с тем старайтесь максимально уходить от работы, которая предполагает выполнение стандартных операций по четкому регламенту.
Если вы юрист, который ведет и контролирует типовые договора в организации, есть смысл освоить другое направление, которое связано с судебными спорами и решением любых нетиповых проблем. Там потребуются интуиция и критическое мышление, которых нет у ИИ.
До тотальной замены сотрудников ИИ-инструментами еще очень далеко, но требования бизнеса к штату действительно начинают меняться. Чтобы остаться на рынке труда ценной единицей, нужно развивать свою ИИ-нативность, уметь эффективно работать с нейросетями и другими инструментами. А также повышать уровень компетенций, которые ИИ не под силу, — нестандартное и критическое мышление, взаимодействие с людьми.