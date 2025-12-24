Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году

Поэтому, если в ваших задачах есть хоть что-то, кроме сухой рутины и строгого следования алгоритмам, вас не заменит ИИ. Но может заменить человек, который научился пользоваться этим ИИ и повышать скорость и качество своей работы.

Оцените свой уровень владения ИИ

В первую очередь проанализируйте, насколько хорошо вы сейчас взаимодействуете с ИИ в рамках своей работы.

Можно выделить пять уровней ИИ-нативности:

Beginner: эффективная постановка задач. ИИ становится личным ассистентом, вы умеете ставить ему задачи и ускорять свою рутину. Главные навыки — базовый промпт-инжиниринг и голосовой ввод.

Intermediate: специализированный инструментарий. Вы осознаете, что не все задачи можно решить одним универсальным чат-ботом, и начинаете применять узконаправленные инструменты. Например, Gamma.app для презентаций.

Upper Intermediate: архитектор No-Code-систем. Вы начинаете создавать автоматизированные рабочие процессы, которые работают круглосуточно без вашего участия.

Advanced: вайб-кодинг и MVP. Вы научились быстро создавать и проверять гипотезы с помощью ИИ-инструментов, заточенных под код.

AI Architect: построение технологического бизнеса. Вы умеете создавать новые, масштабируемые IT-продукты с глубокой интеграцией ИИ.

По мере развития ИИ специалистам нужно будет повышать свой уровень ИИ-нативности. Поэтому, даже если сейчас, например, вы уже на второй ступени, не останавливайтесь. Продолжайте практику — объединитесь со специалистами своего уровня, создайте рабочую группу в компании, участвуйте в хакатонах.