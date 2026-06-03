Корабль не поплыл. Как назвать бизнес в России, чтобы он работал долго и успешно
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
- По данным «Анкетолога».
Для чего нужен нейминг
Нейминг — это стартовая точка для вашего бренда. Именно название становится визитной карточкой компании, выделяет ее среди конкурентов и помогает не потеряться в море похожих предложений.
А также передает суть того, чем вы занимаетесь или какую эмоцию хотите вызвать.
Нейминг — это возможность «засесть» в голове клиента и увеличить частоту покупок. Но всегда важен баланс яркости и удобства для аудитории.
Как объясняет Александр Марфин, стратег и консультант по бренду и клиентскому опыту, сильное название для бизнеса должно:
- Выделять бренд среди конкурентов.
- Запоминаться легко и точно.
- Передавать суть — продукта, подхода, бренда.
- Создавать нужные ассоциации и эмоциональный отклик.
- Работать на позиционирование, отражать характер и интонацию компании.
Проще говоря: название — это фундамент, на котором вы будете строить весь образ компании.
Хорошее название — самый дешевый, но самый долговечный канал маркетинга. Одного удачного слова часто хватает, чтобы привлечь взгляд, запустить цепочку ассоциаций и задать первые смыслы, с которых начинается знакомство с брендом. В эпоху, когда внимание рассыпается на миллисекунды и пользователи пролистывают все, что не зацепило с первого удара, имя становится единственным шансом задержать их взгляд.
Почему сейчас найти название сложнее, чем когда-либо
Поиск удачного названия для бизнеса в целом не слишком простое занятие, даже если на первый взгляд кажется, что там нечего делать — возьмем звучное слово и дело в шляпе. Но к 2026 году этот процесс стал еще труднее из-за двух моментов.
Закон об англицизмах на вывесках ограничивает использование названий на латинице
С 1 марта 2026 года в России вступает в действие Федеральный закон № 168‑ФЗ, который известен как «закон об англицизмах на вывесках». Он запрещает использовать иностранные слова на вывесках и указателях без перевода и обязывает дублировать их на русском языке.
Исключения: фирменные наименования, зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания могут остаться без перевода.
Это значит, что потребуется русификация названий брендов вроде Coffee Shop или Best Solutions, что может испортить замысел и в целом брендинг.
Можно ли все же использовать иностранные слова для бренда? Да. Если очень хочется, можно провести регистрацию названия как товарного знака, но учитывайте, что этот процесс занимает до 18 месяцев. Проще все же подбирать вариант на русском.
Введение ограничений на иностранные слова совпало с мощным культурным трендом на русскость, и это редкий случай, когда регулирование идеально ложится на запрос аудитории. Бренды получают шанс не просто «переводить» англицизмы, а играть с самобытными русскими корнями, диалектизмами, древними формами и новыми словотворческими конструкциями. Такие названия звучат свежо, аутентично и при этом не создают рисков штрафов.
Свободных названий для бизнеса становится меньше
По данным недавних профильных исследований, свободных существительных практически не осталось — особенно в тех категориях, которые популярны у малого и среднего бизнеса. Это означает, что простое, понятное и ассоциативное слово, которое приходит на ум первым, скорее всего, уже занято.
«Онлайн патент» и «Рег.ру» подсчитали, что 94% наиболее употребительных существительных русского языка уже заняты как товарные знаки для самых разных товаров и услуг.
Когда рынок разобрал почти все привычные слова, у брендов остается один надежный путь — идти в сторону тонкой, умной игры. Легкая неожиданность в названии работает куда сильнее, чем кажется: удачный каламбур, нестандартное словосочетание, двойное прочтение или точная культурная отсылка мгновенно привлекают внимание и вызывают эмоцию.
Почему нейминг не работает или наносит вред компании
Чтобы избежать дорогостоящих ошибок нейминга, которые могут замедлить или даже остановить развитие вашего бизнеса, давайте разберем типичные ловушки.
Слишком сложное или труднопроизносимое название бренда
Название, которое нельзя быстро прочитать или легко повторить, — это сразу минус в узнаваемости.
Стратег и консультант по бренду и клиентскому опыту Александр Марфин приводит в пример выдуманные ошибки нейминга, но по мотивам вполне существующих. Так, «Международный центр интеграции цифровых решений и систем управления бизнесом» в сокращенном варианте становится МЦИЦРиСУБ — выговаривается и запоминается не сильно проще, чем оригинал. Или Q’Zintrex — попытка выглядеть «технологично», но как это читать? «Квинтрекс»? «Кью-Зинтрекс»? В реальности — путает людей, не создает ассоциаций и плохо работает в интерфейсах.
Название легко проверить: проговорите его вслух несколько раз. Удобно ли оно «ложится на язык»? Напишите его на бумаге — так ли оно хорошо выглядит, как звучит? А если представить в логотипе — помещается ли, читается ли?
Эта проблема особенно актуальна для названий на латинице. Трудное, нерасхожее слово плюс другой язык — и вот уже рождается множество вариантов прочтения. Креативное название для бизнеса, которое должно было звучать необычно, становится проблемой. Нужно ли вам, чтобы имя вашей компании коверкали?
Имя на латинице часто выбирают, чтобы сделать восприятие бренда более дорогим, но отсюда возникает риск, ведь клиенты могут для себя придумать свои вариации произношения, которые бренду могут и не понравиться. Русский же вариант написания надежнее, ближе.
Игнорирование культурного контекста
У одного и того же слова в разных регионах может быть неожиданный смысл. Классический пример — Mitsubishi Pajero, которую в испаноязычных странах пришлось переименовывать в Montero из‑за грубого сленгового значения слова.
В России тоже есть региональные и языковые особенности. Название, которое кажется нейтральным в Москве, в другом регионе может приобрести неожиданный оттенок. Это важно учитывать, если планируете масштабироваться.
Слишком общее или ничего не говорящее название
Best Group, «Технологии будущего», «Новая эра» — такие названия можно прикрепить почти к чему угодно. Вы можете с равным успехом запустить «технологии будущего» в образовании, в ландшафтном дизайне или в электроэнергетике.
Эти названия не цепляют, не запоминаются, и их трудно найти в поисковых системах. Они растворяются в общем шуме.
Нейросети, поисковые алгоритмы и рекомендательные системы требуют от брендов ясной, однозначной идентичности. Если имя не помогает алгоритму отличить вас от десятков однотипных компаний, он просто не понимает, кого рекомендовать в своих ответах, и в результате бренд теряет охваты, видимость и место в выдаче.
Клишированное название компании
Если ваше название можно перепутать с сотней других — это обезличивает. Клиенты не будут помнить, чем вы отличались от, например, еще одного «мира»: «Мир унитазов», «Мир железа», «Мир мебели».
Это не нейминг — это табличка на складе. Такой подход не помогает бренду выделиться, не вызывает эмоций, не дает зацепок для позиционирования.
Юридически «нечистое» имя
Можно влюбиться в красивое, креативное название для бизнеса, а потом обнаружить, что домен с ним не зарегистрировать. Он занят, торговую марку зарегистрировали конкуренты, а в соцсетях под этим именем уже ведется активность.
Важно понимать: название ≠ юридическое лицо, но если вы хотите узнаваемый сайт, защиту от копирования и правовую основу для развития бренда — регистрация названия как товарного знака важна.
Отказ от тестирования названия на целевой аудитории
Внутри компании все могут быть в восторге от названия — но целевая аудитория воспринимает его совсем иначе, иногда даже с нежелательными ассоциациями.
Не доверяйте только своему вкусу и обратите внимание даже на те названия, что не казались сильными. Подумайте над тем, насколько название соотносится с концепцией позиционирования, поддерживает образ, который вы строите, а также встраивается в систему айдентики и архитектуру бренда. Соберите фокус-группу для проверки названия и выясните, какие ассоциации и смыслы оно вызывает у них.
Помимо фокус-группы (качественного исследования), название стоит протестировать на ЦА количественно. Если аудитория не сложная, то сделать это можно очень быстро и недорого на выборке 200–300 человек с помощью сервисов «Яндекс взгляд» или Fastuna.
Как придумать название бизнеса
Плохая новость — сильное название редко рождается случайно. Хорошая — есть стратегия нейминга бизнеса, которой вы можете придерживаться.
Определите этап развития бренда
Стратегия подбора удачного названия для бизнеса зависит от того, на каком этапе находится ваш бренд и какие ресурсы у вас есть.
Возможны три сценария:
- Идеальный. Есть бренд-платформа: позиционирование, миссия, ценности, характер, четкие конкурентные преимущества. В этом случае нейминг — лишь деталь системы. Имя проверяется по простому критерию: «Усиливает ли оно наш образ?»
- Распространенный. Нужна совместная разработка названия с айдентикой. Так чаще всего работают агентства: сначала определяют ядро бренда, то есть концепцию, тон, характер. На основе этого придумывают название и проверяют, как оно сочетается с логотипом, цветами и стилем коммуникации.
- Стартап-режим. У вас горят сроки, позиционирования нет, а сайт нужно запускать вчера? Даже в этом случае важно зафиксировать хотя бы ценностное предложение. Определитесь, что вы обещаете клиенту и какая идея лежит в основе бизнеса. Этого минимума хватает, чтобы строить название вокруг понятного смысла.
По словам Александра Марфина, первый вариант для бизнеса — редкость. Если ваша компания эволюционировала до этапа, когда у вас есть утвержденная платформа бренда, название у вас точно есть. В идеальном сценарии обычно бизнес ищет название для продукта, а не бренда в целом.
Соберите смыслы
Независимо от сценария, работа начинается со сбора смыслов.
Выпишите их по четырем направлениям:
- Культурный контекст. Откуда вы? Ваш регион, язык, культурный код. Например, после определения «мы из Ярославля» можно копнуть в историю региона и идти от нее.
- Внутренние смыслы. Ваша миссия, ценности, характер, тональность. Что для вас важно? Инновационность? Забота?
- Конкурентная среда. Чем вы отличаетесь от других игроков на рынке? Что не хотите повторять?
- Особенности продукта. Что вы продаете: физический товар, цифровой сервис, эмоцию?
Уделите этому этапу достаточно времени, чтобы собрать как можно больше фактуры для дальнейшей работы.
Найдите пересечения смыслов и поработайте с ними
На стыке обозначенных на предыдущем этапе моментов образуются смысловые кластеры — 5–7 направлений. Это минимум, но их может быть больше.
Начинайте перебирать сочетания. Например, вы хотите подчеркнуть региональное происхождение и инновационность — тогда ищите слова, которые выражают и то и другое. Затем играйте со звучанием, ритмом, образами.
Название — это всего лишь слово или два. Оно не может уместить в себя весь спектр смыслов, но оно может высветить пересечение двух-трех ключевых идей.
Когда вы подбираете варианты названия для бизнеса на русском, очень важно разделять, для чего они нужны — для всей компании или группы. И какую задачу это название будет решить. Наглядное различие — в таблице.
|Для чего нужно название
|Какие есть особенности
|Компания
|Название компании обычно отходит от чисто рационально го, акцент смещается в сторону интонации — инновации, тепло, уверенность, энергия, масштаб
|Группа компаний
|Один из существующих брендов может стать зонтичным, если он наиболее узнаваемый. Либо создается новое, абстрактное название, которое не описывает, а «навешивает» смыслы — как Alphabet у Google
Проведите кластеризацию и отбор вариантов
После предыдущего этапа у вас получится несколько десятков вариантов названий. Разбейте их на кластеры по стилю или настроению и проведите внутреннее голосование в команде. Пусть каждый человек выберет, например, 5–7 цепляющих вариантов.
Сгруппируйте результаты голосования:
- Tier 1 — названия, которые получили много голосов.
- Tier 2 — те, что получили умеренное внимание.
- Tier 3 — единичные упоминания.
- Tier 4 — никто не выбрал, можно смело выкидывать.
По итогу выделите фаворитов и «темных лошадок» и дальше работайте с первыми.
Не пренебрегайте возможностями нейросетей. Скормите чату описание продукта, аудитории, бизнес-сегмента и попросите проанализировать плюсы-минусы придуманного названия. Любая продвинутая модель за полминуты не только опишет и обоснует «риски-возможности», но и оценит попадание в категорию, аудиторию и контекст, поможет подобрать домен.
Проверьте доступность итоговых вариантов
На финальном этапе останется поработать с фаворитами — из групп Tier 1 и Tier 2.
Что нужно сделать:
- Проверьте, что вы можете купить похожий домен, зарегистрировать торговую марку.
- Протестируйте названия на целевой аудитории — как она их воспринимает, сходится ли это с тем, что вы закладывали.
- Проверьте на ассоциации, соответствие бренду.
- Оцените, как названия звучат и выглядят в разных форматах.
Для русских названий можно провести фоносемантический анализ. За пару секунд сервис определяет шкалы значений типа «хороший-плохой», или «быстрый-медленный», или «яркий-тусклый»: как мозг воспринимает слово, даже если не знает его смысла. Чем больше выраженных признаков — тем сильнее эмоционально-подсознательная значимость этого слова.
Выбрать название для бизнеса сегодня — задача на стыке творчества, аналитики и права. Уже не получится просто взять звучное иностранное слово или описать свою деятельность. Однако, если вы инвестируете время в нейминг бизнеса на старте, ваше имя будет десятилетиями работать на вас.
Чек-лист по неймингу бренда:
- Убедитесь, есть ли у вас позиционирование или хотя бы ценностное предложение.
- Выпишите ключевые смыслы: из вашей культуры, из продукта, из конкурентной среды.
- Ищите 2–3 пересечения, которые может отразить название.
- Протестируйте на целевой аудитории.
- Оцените удобство. Легко произнести, запомнить, написать?
- Проверьте на юридическую чистоту. Свободны ли домен, соцсети, торговая марка?
- Согласуйте с айдентикой. Работает ли с логотипом, цветом, стилем?
- Думайте на перспективу, вырастет ли название с вами.