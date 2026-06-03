Почему сейчас найти название сложнее, чем когда-либо

Поиск удачного названия для бизнеса в целом не слишком простое занятие, даже если на первый взгляд кажется, что там нечего делать — возьмем звучное слово и дело в шляпе. Но к 2026 году этот процесс стал еще труднее из-за двух моментов.

Закон об англицизмах на вывесках ограничивает использование названий на латинице

С 1 марта 2026 года в России вступает в действие Федеральный закон № 168‑ФЗ, который известен как «закон об англицизмах на вывесках». Он запрещает использовать иностранные слова на вывесках и указателях без перевода и обязывает дублировать их на русском языке.

Исключения: фирменные наименования, зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания могут остаться без перевода.

Это значит, что потребуется русификация названий брендов вроде Coffee Shop или Best Solutions, что может испортить замысел и в целом брендинг.

Можно ли все же использовать иностранные слова для бренда? Да. Если очень хочется, можно провести регистрацию названия как товарного знака, но учитывайте, что этот процесс занимает до 18 месяцев. Проще все же подбирать вариант на русском.