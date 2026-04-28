Не взлетел. 10 ошибок предпринимателей при выходе на маркетплейсы в 2026 году

Лучше сосредоточиться на одной площадке, изучить ее правила, алгоритмы, аудиторию, сделать выводы. И уже потом можно масштабироваться.

Не работают с аналитикой

Эта ошибка критична и для продаж через интернет-магазины, и при работе на маркетплейсах.

Многие предприниматели до сих пор не знают, как отслеживать показатели и какими они должны быть. Кого-то пугают большие таблицы и объем цифр, кто-то просто считает, что не нужно этому уделять слишком много внимания, ведь маркетплейс же как-то продвигает товары и помогает с маркетингом.

Аналитика — это не страшная таблица и тонна цифр. Это инструмент для понимания, кто ваш покупатель и чего он ждет от вашего товара.

В 2026 году если предприниматель игнорирует аналитику, он не может построить правильную маркетинговую стратегию и найти подход к каждой единице своей аудитории. Итогом становится множество ошибок в продвижении и коммуникации. Предприниматель рассылает обезличенный контент и шаблонные письма в чат и не получает «ответа» в виде приходящих за покупками клиентов. Ведь такая коммуникация не достигает сердца потребителя.