Стали известны подробности о многомиллионном наследстве Молчанова

Многомиллионное наследство ведущего Молчанова может достаться его внуку Дмитрию

У умершего советского и российского журналиста, телеведущего Владимира Молчанова осталось многомиллионное наследство. Авторы портала «АиФ» раскрыли подробности об имуществе журналиста и о том, кому оно может достаться.

Молчанов после своей смерти оставил двухкомнатную квартиру в знаменитом композиторском доме на улице Чаянова в Москве. Дом был спроектирован в 1934 году именно как жилье для музыкантов. Стены квартир намеренно были сделаны толще, чтобы повысить звукоизоляцию для комфортного сосуществования композиторов.

Кроме того, лестницы и дверные проемы были спроектированы так, чтобы можно было занести внутрь рояль или фортепиано. Комнаты просторные.

Стоимость двухкомнатной квартиры в этом доме на сегодняшний день может достигать 45-50 миллионов рублей.

Также у Молчанова осталась дача в деревне Старая Руза в Московской области, в которой часто собирались именитые композиторы. Стоимость домов в этой деревне варьируется от 9 до 16 миллионов рублей.

Супруга Молчанова Консуэло Сегура скончалась в декабре 2022 года. Их общая дочь Анна умерла за полтора месяца до смерти Молчанова.

У журналиста из прямых наследников остался только внук Дмитрий, сын Анны. Юристы отмечают, что если Молчанов не оставил завещания, то все его наследство перейдет именно к внуку.

