Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:08, 13 мая 2026Из жизни

Стали известны подробности о многомиллионном наследстве Молчанова

Многомиллионное наследство ведущего Молчанова может достаться его внуку Дмитрию
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

У умершего советского и российского журналиста, телеведущего Владимира Молчанова осталось многомиллионное наследство. Авторы портала «АиФ» раскрыли подробности об имуществе журналиста и о том, кому оно может достаться.

Молчанов после своей смерти оставил двухкомнатную квартиру в знаменитом композиторском доме на улице Чаянова в Москве. Дом был спроектирован в 1934 году именно как жилье для музыкантов. Стены квартир намеренно были сделаны толще, чтобы повысить звукоизоляцию для комфортного сосуществования композиторов.

Кроме того, лестницы и дверные проемы были спроектированы так, чтобы можно было занести внутрь рояль или фортепиано. Комнаты просторные.

Стоимость двухкомнатной квартиры в этом доме на сегодняшний день может достигать 45-50 миллионов рублей.

Также у Молчанова осталась дача в деревне Старая Руза в Московской области, в которой часто собирались именитые композиторы. Стоимость домов в этой деревне варьируется от 9 до 16 миллионов рублей.

Супруга Молчанова Консуэло Сегура скончалась в декабре 2022 года. Их общая дочь Анна умерла за полтора месяца до смерти Молчанова.

У журналиста из прямых наследников остался только внук Дмитрий, сын Анны. Юристы отмечают, что если Молчанов не оставил завещания, то все его наследство перейдет именно к внуку.

Ранее известный журналист Евгений Додолев рассказал о последнем разговоре с Владимиром Молчановым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сменил губернаторов Белгородской и Брянской областей. Один из регионов возглавит бравший Авдеевку Герой России Спартанец

    Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к расследованию против Ермака

    Ермак отрекся от гадалки Вероники

    Захарова сыронизировала над гадалкой Ермака и сделала Зеленскому одно предложение

    Ермак объяснил свой отказ уходить на фронт после данного обещания

    Стали известны подробности о многомиллионном наследстве Молчанова

    В сети восхитились фото фигуристки Евгении Медведевой в бикини с Мальдив

    Ермак высказался об эмоциональном разговоре с Зеленским после увольнения

    Зеленский заявил о запуске ракет по Украине

    Стало известно о новой инициативе США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok