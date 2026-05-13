21:42, 13 мая 2026Мир

Стало известно о новой инициативе США по Украине

NYT: Конгресс планирует рассмотреть законопроект о военной помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Конгресс в конце мая текущего года может рассмотреть законопроект о военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов. С таким заявлением выступила газета The New York Times.

«Конгрессмен Кевин Кайли, независимый законодатель от штата Калифорния, подписал петицию, требующую проведения голосования», — говорится в статье.

Инициатива обяжет руководство Палаты представителей вынести соответствующий законопроект на рассмотрение уже к концу текущего месяца. Кайли стал 218-м законодателем, подписавшим петицию. Это позволило обойти руководство палаты и добиться оперативного рассмотрения документа.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании планируют вступить в официальные переговоры о присоединении к европейской инициативе по предоставлению Украине крупного денежного займа. Страна намерена начать переговоры о присоединении к кредиту Европейского союза Украине в размере 78 миллиардов фунтов стерлингов.

В свою очередь, в Кремле заявили, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут сложными, включающими в себя множество деталей.

