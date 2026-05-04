01:45, 4 мая 2026Мир

Великобритания захотела присоединиться к кредиту ЕС для Киева

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Власти Великобритании планируют вступить в официальные переговоры о присоединении к европейской инициативе по предоставлению Украине крупного денежного займа. Об этом сообщает Reuters.

«Страна намерена начать переговоры о присоединении к кредиту Европейского союза Украине в размере 78 миллиардов фунтов стерлингов (106 миллиардов долларов)», — говорится в статье. Ожидается, что премьер-министр Кир Стармер во время выступления 4 мая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявит о желании Лондона сотрудничать с ЕС в вопросе поддержки Киева.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что выделенного ЕС кредита в размере 90 миллиардов евро для Украины может оказаться недостаточно, поскольку потребности Киева выросли за время одобрения этих средств.

